Pour performer, les professionnels du marketing digital ne peuvent plus passer à côté du SEO. Cette technique qui consiste à faire remonter vos contenus de manière naturelle dans Google permet aux marques de gagner en compétitivité, de récolter de nombreux leads et donc d’augmenter leur chiffre d’affaires. Cependant, les techniques évoluent régulièrement et il est important de rester à la page pour ne pas se faire dépasser par la concurrence.

L’événement pour connaître les dernières tendances SEO

Vous voulez connaître les dernières tendances en matière de SEO et de Content Marketing ? CyberCité, l’agence experte en search et marketing digital vous donne rendez-vous les 9 et 10 avril 2024 pour un événement majeur dans le domaine : le BIG SEO #5.

Deux journées entièrement dédiées aux techniques SEO les plus innovantes et les plus performantes. De 10h à 17h30, des experts se succéderont pour animer des webinars, 100% en ligne et gratuits, de grande qualité.

Au programme : intelligence artificielle et search, netlinking et maillage interne, refonte et SEO, intelligence artificielle et content marketing, contenus YMYL, GA4, SEO sur Youtube, etc. Vous découvrirez notamment comment la SGE (Search Generative Experience) rebat les cartes du SEO. Avec la démocratisation massive des intelligences artificielles génératives, ChatGPT en tête, la donne a changé. Comment Bard ou la SGE tente de proposer de nouveaux usages pour la recherche en ligne ? Le SEO est-il mort ?

Douze webinars pour maîtriser tous les sujets du SEO en 2024

Vous gérez le marketing d’un e-commerce ? Cet événement devrait également vous intéresser. Plusieurs conférences animées par les consultants de l’agence Dn’D seront proposées. Et ce n’est pas tout. Vous pourrez aussi participer à d’autres webinars pour comprendre comment utiliser GA4, approfondir vos connaissances en Technical SEO ou découvrir comment mettre de l’IA dans votre stratégie de Content Marketing. Le programme complet du le BIG SEO #5 :

IA & Search : comment la SGE rabat les cartes du SEO ? – Conférence animée par Alban Renard, Directeur Expertises CyberCité. Notoriété sur le web : êtes-vous vraiment légitime à vous positionner sur Google ? – Conférence animée par Léa Pétralie, Responsable Netlinking CyberCité, et Chloé Lucas, Responsable Content Marketing CyberCité. Contenus YMYL et critères EEAT : pourquoi votre expérience compte aux yeux de Google ? – Conférence animée par Léa Pétralie, Responsable Netlinking CyberCité. L’IA dans le E-commerce : comment optimiser l’expérience de vos utilisateurs ? – Conférence animée par Sonia Ajot, Consultante E-Commerce Dn’D. Lead Magnet : comment faire de vos contenus une opportunité business ? – Conférence animée par Lucile Rosset, Content Manager Senior CyberCité, et Chloé Lucas, Responsable Content Marketing CyberCité. Comment donner un coup de boost à son SEO grâce à YouTube ? – Conférence animée par Jennifer Vivant, Cheffe de Projets SEO CyberCité, et Maxime Teyzier, Chef de Projets SEO CyberCité. Refonte & SEO : comprendre les enjeux, diagnostiquer les acquis, anticiper les chutes de performance et utiliser la data pour guider vos choix – Conférence animée par Thomas Bevan, Consultant SEO Senior CyberCité. Maillage interne et netlinking : la formule gagnante face à Google – Conférence animée par Quentin Lohou, Chef de Projets SEO CyberCité. L’IA dans votre stratégie Content Marketing : à quoi ressembleront les contenus du futur ? – Conférence animée par Léa Pétralie, Responsable Linking CyberCité, et Zoé Frezouls, Content Manager CyberCité. Technical SEO : mettre la créativité et la performance business au cœur de vos projets SEO techniques – Conférence animée par Alban Renard, Responsable Expertises CyberCité, et Adrien Patry, Consultant SEO Senior CyberCité. SEO et Google Analytics 4 : comment utiliser GA4 dans un contexte organique ? – Conférence animée par Cédric Sonrel, Responsable pôle Data Analytics CyberCité. Comment performer sur Amazon en France et à l’international ? – Conférence animée par Guillaume Rocheteau, CEO Krooga, et Anthony Raia, Ads Specialist Krooga.

Bref, rendez-vous les 9 et 10 avril 2024 pour découvrir et mettre en œuvre les techniques SEO les plus abouties. C’est clairement l’événement à ne pas rater. Si vous voulez participer au Big SEO #5, n’oubliez pas de vous inscrire !

