La fin d’une époque. L’Entertainment Software Association (ESA) a annoncé que l’E3 était définitivement entériné. Inauguré en 1995, ce salon a longtemps été considéré comme incontournable dans l’industrie du jeu vidéo.

L’E3, un salon emblématique

L’annulation de l’édition 2023 était déjà un signe fort. Elle devait marquer le retour de l’événement physique à Los Angeles, mais n’a pas « suscité l’intérêt nécessaire » à sa tenue. Finalement, l’E3 ne verra plus jamais le jour.

« Après plus de deux décennies d’E3, tous plus grands les uns que les autres, le temps est venu de dire au revoir », écrit le compte du salon sur X, anciennement Twitter. Pendant toutes ces années, l’événement était crucial pour les acteurs du secteur, qui s’appuyaient auparavant sur le CES pour faire leurs annonces. L’E3 offrait une plateforme inégalée pour les développeurs, éditeurs et fabricants pour présenter leurs dernières innovations aux joueurs, façonnant les tendances futures de l’industrie.

Il fut un temps où le salon générait un engouement médiatique et public sans précédent, mais la pandémie a scellé son destin. Sa dernière édition physique a été organisée en 2019. À l’époque déjà, l’événement commençait à s’affaiblir avec le retrait de certains géants de l’industrie comme Sony. Il n’y a pas eu de salon en 2020, puis l’ESA a organisé une conférence en ligne plus modeste en 2021. L’E3 n’avait également pas eu lieu en 2022.

L’industrie s’est métamorphosée

Entre-temps, il est devenu plus facile pour les éditeurs de jeux d’organiser leurs événements sans dépendre de l’E3. Cela leur évitait aussi de payer un espace de stand coûteux. Ils disposent désormais de leurs propres canaux de communication, et préfèrent organiser leurs propres conférences. Cette année, Sony, Nintendo et Microsoft avaient indiqué qu’ils ne seraient pas présents au salon. L’avènement de nouvelles plateformes telles que les téléphones portables, les ordinateurs et la réalité virtuelle et augmentée ont également pesé dans la balance.

Si les événements physiques dédiés aux jeux vidéo existent encore et continuent d’attirer un nombre important de personnes, à l’instar de la Paris Games Week ou de Gamescom en Allemagne, la mise à l’écart de l’E3 marque la fin d’une époque. L’industrie se porte bien, mais elle a profondément changé.