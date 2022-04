Comme en 2020, l’E3 2022 est annulé à cause du Covid-19. En janvier, les organisateurs de l’événement avaient déjà annoncé qu’il se tiendrait uniquement à distance, à l’image de l’année précédente. Finalement il ne se tiendra pas du tout. Cette nouvelle pose question, l’incontournable salon du jeu vidéo de Los Angeles l’est-il encore ?

Tout est parti dans la soirée du 31 mars, d’un simple tweet d’un certain Will Powers. Responsable des relations publiques de Razer, une marque d’informatique spécialisée dans le gaming, il a confié avoir reçu un mail l’informant de l’annulation de l’E3 2022 virtuel.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this...

