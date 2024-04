Embracer annonce sa scission en trois entités distinctes. Le géant suédois du divertissement a connu d’importantes difficultés après avoir opéré une campagne ininterrompue d’acquisitions majeures.

Frénésie de rachats

Chacune des sociétés sera cotée en Bourse, détaille la société dans un billet de blog. Un changement qui permettra à « chaque entité de mieux se concentrer sur ses stratégies de base respectives et d’offrir des actions plus différenciées et distinctes aux actionnaires existants et nouveaux ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ces dernières années, Embracer s’est constitué un immense portefeuille de jeux vidéo en enchaînant les rachats de studios et de grands noms. Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, Crystal Dynamics, Gearbox… Le groupe n’a pas hésité à dépenser des milliards pour devenir un véritable poids lourd du divertissement. Il est toutefois plongé dans une restructuration agressive depuis l’année dernière, après l’échec d’un accord de partenariat de 2 milliards de dollars.

Depuis, la société a mis fin à plusieurs projets et studios, il a licencié des employés dans le monde entier et vendu Gearbox, le développeur de Borderlands. Take-Two en a fait l’acquisition pour une fraction du 1,3 milliard de dollars auquel il avait été évalué lors de son rachat il y a trois ans.

« Cette évolution vers trois sociétés indépendantes renforce la vision d’Embracer, qui consiste à soutenir les entrepreneurs et les créateurs dans une optique à long terme », commente Lars Wingefors, cofondateur et PDG d’Embracer Group.

Les trois nouvelles entités dans le détail

La première entité, Middle-earth Enterprises & Friends, est l’unique qui demeure rattachée à Embracer Group. Elle est décrite comme une « puissance créative dans le développement et l’édition de jeux AAA », et conserve la propriété des plus grandes franchises du groupe, à savoir Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider et Le Seigneur des Anneaux.

Asmodee Group est consacrée à l’édition et à la distribution de jeux de société. Le catalogue existant comprend des titres reconnus comme Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, Catan, Dobble et Exploding Kittens. La nouvelle firme développe également des jeux sous licence basés sur les franchises du Seigneur des Anneaux, de Marvel, de Game of Thrones et de Star Wars. Son entrée en Bourse devrait survenir « dans les douze prochains mois ».

Enfin, Coffee Stain & Friends va se concentrer sur les jeux indépendants, de milieu de gamme et gratuits. Les propriétés de cette nouvelle société comprennent Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown et Valheim. Embracer devrait faire son introduction en Bourse en 2025.

Selon Wingefors, cette scission va « libérer le plein potentiel de chaque équipe et leur donner leur propre direction et leur propre orientation stratégique ». Embracer regroupait jusqu’alors plus de 110 studios de développement.