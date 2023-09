Embracer souhaite se séparer de Gearbox Entertainment, studio derrière Borderlands. La firme suédoise tente en effet de se restructurer, après avoir mené une vaste campagne d’acquisitions dans le secteur des ...

Embracer souhaite se séparer de Gearbox Entertainment, studio derrière Borderlands. La firme suédoise tente en effet de se restructurer, après avoir mené une vaste campagne d’acquisitions dans le secteur des jeux vidéo et du divertissement.

La fête est finie pour Embracer

Au cours des dernières années, Embracer a constitué un immense portefeuille de jeux et de divertissements grâce à une série ininterrompue de rachats. Cela lui a permis de de réunir l’entreprise de comics Dark Horse, l’éditeur de Tomb Raider, Crystal Dynamics, et de mettre la main sur les droits de franchise du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, entre autres. En 2021, elle a fait l’acquisition de Gearbox, studio de jeux vidéo basé à San Francisco, pour 1,3 milliard de dollars.

Pour bâtir un tel empire, la société n’a pas lorgné sur les dépenses. Quand, au mois de juin, un accord pour un investissement de 2 milliards de dollars provenant d’un groupe d’investissement saoudien est tombé à l’eau, la situation s’est corsée pour Embracer.

Depuis, l’entreprise cherche à se restructurer, ce qui implique des licenciements, une réduction de ses dépenses, ainsi que la fermeture et la vente de segments. Ce mois-ci, elle a sonné le clap de fin du studio de jeux Volition, basé dans l’Illinois, et a remercié du personnel dans toutes ses autres divisions.

Elle ambitionne également de se séparer de Gearbox, qu’il s’agisse d’une vente ou d’une filialisation. « L’hypothèse de base est que Gearbox continue à faire partie d’Embracer. Cependant, de nombreuses options sont à l’étude, notamment le transfert de Gearbox, sa prise d’indépendance, ou autre. En fin de compte, nous irons de l’avant avec la voie qui sera la meilleure pour Gearbox et Embracer », a précisé Dan Hewitt, directeur de la communication de Gearbox, dans un courriel adressé à Bloomberg.

Fin de la croissance post-pandémie ?

La série de jeux vidéo Borderlands s’est écoulée à 77 millions d’exemplaires et a généré plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. Un long métrage tiré de la franchise est en outre prévu pour 2024. En juillet, la société a publié Remnant 2, un jeu de tir qui est devenu le titre le plus vendu du mois aux États-Unis.

La situation d’Embracer témoigne des difficultés rencontrées par le secteur du jeux vidéo, après une période de croissance exponentielle pendant la pandémie. Des investissements records ont été réalisés pendant cette période mais, pour certains acteurs, la chute semble très rude.