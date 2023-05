Lars Wingefors, le président-directeur général d’Embracer Group, un des géants du jeu vidéo en Europe, a annoncé le 23 mai 2023, qu’un potentiel partenaire d’envergure avait décidé de ne pas ...

Lars Wingefors, le président-directeur général d’Embracer Group, un des géants du jeu vidéo en Europe, a annoncé le 23 mai 2023, qu’un potentiel partenaire d’envergure avait décidé de ne pas collaborer avec son entreprise. Un véritable coup dur pour la société qui voit ses actions en bourse dégringoler.

Embracer Group faillit dans la signature d’un contrat de 2 milliards de dollars

« Tard hier soir, nous avons été informés qu’un partenariat stratégique majeur, qui a été négocié pendant sept mois, ne se matérialisera pas, » a déclaré Lars Wingefors dans un communiqué mettant en avant les résultats de son entreprise pour le premier trimestre 2023. Ces derniers sont pourtant satisfaisants, avec un chiffre d’affaires net ayant augmenté de 79 % par rapport à l’année dernière, en réalité porté par sa branche de jeux de société, plus que celle de ses jeux PC et mobiles.

La simple annonce de la non-signature de ce partenariat a tout simplement fait perdre près de 45 % de la valeur de l’action de l’entreprise à la Bourse de Stockholm. Initialement, l’accord comprenait plus de 2 milliards de dollars de revenus de développement étalés sur six ans. Une manne financière non négligeable pour une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel tourne autour de 3 milliards d’euros.

Alors que l’entreprise s’attendait à obtenir un bénéfice avant impôts et intérêts de plus d’un milliard de dollars pour l’exercice 2023/2024, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse. Embracer estime désormais ses bénéfices entre 650 et 850 millions de dollars, en baisse de 40 % par rapport à ce qui était prévu. Afin de rassurer les investisseurs, partenaires et employés de la société, le PDG a précisé que « l’exercice 2023/24 ne sera pas l’année où nous maximiserons la valeur d’Embracer, mais nous continuerons à prendre des mesures importantes et à poser les bases pour les années à venir ».

L’entreprise reste sur plusieurs acquisitions et un succès vidéoludique

Pour l’entreprise, la signature de ce contrat aurait également permis d’amortir certains coûts déjà engagés afin de produire une série de jeux à gros budget. Embracer Group comprend 138 studios de développement de jeux internes qui regroupe 16 600 employés répartis dans une quarantaine de pays. L’entreprise ayant acquis plusieurs grands studios de développement ces dernières années à l’instar de Eidos, Plaion, Gearbox, Asmodee ou encore Saber Interactive, elle avait réussi à croître son budget de manière considérable.

Le groupe devrait sortir plusieurs jeux importants d’ici la fin du premier semestre 2024 avec Warhammer 40 000 : Space Marine 2, Payday 2 ou encore Remnant 2. Son dernier succès en date reste Dead Island 2 qui a bien confirmé les attentes en dépassant les deux millions de ventes en à peine plus d’un mois. En parallèle, son reboot de Saints Row a eu un succès moins escompté que prévu.