Clap de fin pour l'Electronic Entertainment Expo. Plus connu sous le nom d'E3, ce salon du jeu vidéo était considéré comme l'évènement vidéoludique de l'année. Tous les ans, amateurs et professionnels se réunissaient au Los Angeles Convention Center pendant trois à quatre jours afin de découvrir les dernières nouveautés du secteur du jeu vidéo.

L'édition 2023 du salon de l'E3 officiellement annulée

Si 2023 devait marquer le grand retour en présentiel du plus grand salon de jeu vidéo au monde, il n'en sera finalement rien. Initialement prévue du 13 au 16 juin prochain, l'édition 2023 n'aura pas lieu. Depuis la crise sanitaire induite par le Covid-19, aucune édition du salon ne s'était tenue en présentielle. Les organisateurs avaient bien tenté de réunir les néophytes du jeu vidéo dans le cadre d'un salon en ligne en 2022, mais celui-ci n'a pas eu la même portée qu'une édition physique.

C'est sur Twitter que l'Entertainment Software Association (ESA), l'organisme qui se charge de l'organisation annuelle du salon a officiellement annoncé l'annulation de cette édition. « ReedPop et l'Entertainement Software Association ont annoncé que l'exposition digitale et physique de l'E3 2023 sont annulées, » pouvait-on lire sur le compte officiel de l'évènement.

Dans un communiqué relayé par IGN, l'ESA et ReedPop déplorent que le salon n'ait pas « suscité l’intérêt nécessaire » pour assurer sa tenue. L'organisme vise ainsi les gros éditeurs qui ont un à un annulé leur venue au salon. En parallèle, les organisateurs ont tenu à s'excuser auprès des autres studios, notamment indépendants, qui avaient annoncé leur présence. L'ESA affirme néanmoins que de « futurs événements E3 » auront lieu à l'avenir, sans pour autant préciser de dates.

Le plus grand salon du jeu vidéo a connu des hauts et des bas

En 1994, Doug Lowenstein est l'un de ceux qui remarquent que le secteur du jeu vidéo ne disposait pas de salon lui étant réservé. Pour remédier à cette absence, il fonde l'ESA qui aura pour but d'organiser un tel évènement. C'est l'année suivante que la première édition de l'E3 se déroule avec la présence de 50 00 visiteurs. Initialement, le salon est exclusivement réservé aux professionnels qui ont ainsi la possibilité de présenter leurs nouveautés entre aux, mais aussi aux journalistes en avant-première.

Progressivement, se rendant compte du succès de l'E3, plusieurs gros éditeurs, comme Microsoft, Blizzard Enterainement ou Activision proposent à leur tour leurs propres salons afin de réduire les grosses dépenses qu'elles réalisent pour se rendre à l'E3. En parallèle, d'autres salons du jeu vidéo voient le jour : le TGS à Tokyo, l'ECTS de Londres ou encore le CES de Las Vegas qui reste un salon orienté technologique mais qui attire les entreprises du jeu vidéo. Les organisateurs tentent alors de moderniser leur formule, mais c'est un criant échec. En 2009, l'E3 revient à sa formule d'origine, pour le plus grand bonheur des grands acteurs du jeu vidéo.

Pour la première fois en 2015, l'Electronic Entertainment Expo est ouvert au public, même si cette ouverture reste limitée. C'est en 2017 que l'E3 est accessible pour le grand public. Malgré cela, l'E3 est de nouveau de plus en plus boudé par les grands éditeurs. Cette année, Microsoft, Sony et Nintendo, les trois mastodontes du secteur du jeu vidéo ont décidé de ne pas se rendre à l'évènement. Plusieurs studios de développement ont suivi le pas, dont le français Ubisoft. Tous ces géants ont en réalité décidé d'organiser leurs propres évènements ou coups de com' pour mettre en avant leurs nouveautés, au lieu de se rendre à l'E3. Un véritable coup dur pour l'ESA qui n'a pas eu d'autre choix que d'annuler son édition 2023.