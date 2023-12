Cette année, lesBigBoss soufflent leur dixième bougie. Pour cette occasion exceptionnelle, le spécialiste de l’événementiel B2B a sorti le grand jeu lors de sa traditionnelle Winter Edition. Du 1ᵉʳ au 3 décembre 2023, plus de 750 participants se sont réunis dans les Alpes françaises, au Club Med de Tignes pour participer à cette édition anniversaire. Un chiffre record qui souligne le succès de cet événement devenu incontournable dans l’écosystème business. Retour sur cet opus explosif.

Une édition qui a fait rimer rencontres, business et célébration

411 décideurs et 211 sociétés partenaires se sont retrouvés pour fêter une décennie d’événementiel B2B d’exception. Ils ont fait le déplacement en train pour venir discuter des transformations liées à l’intelligence artificielle générative (IA), qui était la thématique mise à l’honneur, mais aussi pour réseauter. Pour s’assurer de faire des rencontres qualitatives, ils ont pu compter sur l’un des précieux ingrédients qui fait le succès des BigBoss : un puissant algorithme de matchmaking, permettant d’organiser des rendez-vous physiques véritablement qualifiés.

Pour multiplier les chances de faire des rencontres qui se transforment en deals, l’expert de l’événementiel a également proposé des visiorooms, directement intégrés à la Winter. Ainsi, les décideurs ont pu réaliser des meetings business de 15 minutes à distance avec d’autres fournisseurs de solutions innovantes. Un dispositif innovant qui a permis à chaque participant de donner une nouvelle impulsion à son activité.

Au total, ce sont plus de 7 000 rendez-vous one-to-one qualifiés qui ont eu lieu en trois jours. Les participants ont par ailleurs pu nouer des liens lors de moments plus informels et d’activités ludiques dans un cadre festif.

Toujours dans l’objectif d’aider les professionnels à acquérir de nouvelles compétences, trouver des idées innovantes et pousser plus loin leurs réflexions, lesBigBoss ont proposé plus de 15 heures de contenus. Les participants ont pu assister à des masterclass inédites autour de l’IA, découvrir des uses cases inédits et entendre des keynotes inspirantes, comme celle de Brahim Asloum, champion olympique et champion du monde de boxe de renom. De grands noms ont pris la parole pour marquer cette cérémonie mémorable.

La Winter Edition ne serait pas ce qu’elle est sans ses traditionnels BigBoss Awards. Cette cérémonie iconique vise à récompenser les décideurs et les experts les plus performants de l’écosystème des BigBoss. Cette année, le jury, présidé par Karine Schrenzel, PDG de 3 Suisses et composé de 30 décideurs du secteur digital, a remis sept prix dans cinq catégories :

BigBoss Success Partenaire de la décennie : Netlinking.fr, représenté par Anne-Isabelle Lefebvre ;

: Netlinking.fr, représenté par Anne-Isabelle Lefebvre ; Coups de coeur Startups : Join, représenté par Paul Simoulin et Rogervoice, représenté par Fanny Mantel ;

: Join, représenté par Paul Simoulin et Rogervoice, représenté par Fanny Mantel ; Big Deal de la décennie : Monetize Angels & Interflora, représentés par Carine & Jonathan Duquenne et Cyrille Kittel ;

: Monetize Angels & Interflora, représentés par Carine & Jonathan Duquenne et Cyrille Kittel ; Big Boss Success Décideur de la décennie : Olivier Guilhot, qui a œuvré au nom de Pizza Hut Europe, Sodexo et KPMG ;

: Olivier Guilhot, qui a œuvré au nom de Pizza Hut Europe, Sodexo et KPMG ; Business & Creative Sponsor : Tapbuy.

La Startup & Innovation Arena pour mettre l’accent sur l’innovation

Depuis leurs débuts, lesBigBoss ont à cœur de mettre en avant les start-up innovantes. Un enjeu auquel ils répondent grâce à plusieurs dispositifs clés, dont la Startup & Innovation Arena. À travers ce showroom interactif mettant en vedette quinze pépites, les professionnels ont pu découvrir et tester les solutions de chacune d’entre elles. Ce fut l’occasion parfaite d’en savoir plus sur leurs ambitions et leurs innovations, mais aussi de comprendre comment elles transformeront le business de demain.

En outre, Louisiane Setton, fondatrice du programme Gaminov, a animé des sessions de 10 minutes avec un speed test. Ces moments ont permis aux entreprises de connaître rapidement leur niveau de maturité en matière d’innovation et d’identifier des axes d’amélioration.

2024 : moins d’événements et des formats innovants

Après dix années de succès, que nous réservent lesBigBoss ? En 2024, l’expert de l’événementiel misera sur une programmation un peu plus restreinte, mais proposera des formats de plus grande envergure et une nouvelle marque, baptisée “Digital Leaders”. Elle vise à amplifier son précieux triptyque, à savoir business-networking-content. L’expérience proposée sera augmentée grâce à des outils technologiques de pointe et un algorithme de matchmaking toujours plus perfectionné.

En outre, ces nouveaux événements “Digital Leaders Summit” seront organisés en semaine. Cela permettra aux décideurs indisponibles le week-end de profiter des initiatives proposées par lesBigBoss pour accélérer leur business. La première édition, qui couvrira le Digital Marketing, Communication, Data & CRM, aura lieu du 24 au 26 avril 2024, au Centre International de Deauville. D’autres événements phares, comme la Summer Édition, le Gala ou la Winter Édition, complèteront le calendrier exhaustif du spécialiste de la mise en relation professionnelle.