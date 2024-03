Après le succès du Pinterest Summit et plus de 1 000 participants, Agorapulse récidive et organise le Social Media Summit : édition Retail spécialement pour les professionnels du retail. Cette plateforme française qui centralise la gestion des réseaux sociaux vous donne rendez-vous le jeudi 21 mars 2024 de 9h30 à 13h pour un événement 100 % en ligne. Des conférences accessibles à tous et gratuites, mais spécifiquement pensées pour les marketeurs dans le domaine du retail qui utilisent les réseaux sociaux.

JE M’INSCRIS AU SOCIAL MEDIA SUMMIT

Participez au Social Media Summit d’Agorapulse

Le constat est le suivant : en 2024, encore peu de retailers sont présents sur les bons réseaux sociaux. C’est pourtant un excellent moyen de toucher de nouvelles audiences avec des contenus authentiques et des fonctionnalités pensées pour le social shopping. En participant à cet événement, les professionnels du retail pourront poser leurs questions à des experts du marketing local et du social selling.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le Social Media Summit d’Agorapulse : édition Retail sera également l’occasion de découvrir des techniques d’influence qui fédèrent les utilisateurs. Et comprendre comment des outils comme Partoo, Skeepers et Agorapulse permettent aux retailers de mieux communiquer. Une bonne utilisation des réseaux sociaux peut vraiment faire la différence dans l’industrie du retail. Et c’est justement le sujet qui sera abordé au cours de ces différentes conférences. Voici le programme complet :

Micro, nano-influence et UGC : attirent-ils les clients en points de vente ?

Le “réflexe Decathlon”, ou comment la marque allie ses stratégies organic et paid

Greenwashing vs RSE : comment bien communiquer pour se démarquer des autres marques ?

Que le meilleur gagne : utiliser la veille pour larguer ses concurrents

Comment l’IA peut humaniser la relation client ?

Comment améliorer la communication entre les points de vente avec Agorapulse ?

Lounge virtuel : continuez la discussion en live.

JE M’INSCRIS AU SOCIAL MEDIA SUMMIT

Un événement pensé pour les retailers

Des thématiques précises qui vous donneront des billes pour mener à bien vos actions marketing. Vous découvrirez notamment comment attirer plus de clients en points de vente grâce aux vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Comment créer une vraie relation qui donne envie de se rendre en magasin ? Sur ce sujet, vous pourrez notamment profiter du retour d’expérience des équipes marketing d’Yves Rocher. Une marque qui a su tirer son épingle du jeu.

Pour assurer chacune de ces conférences, Agorapulse a convié des speakers de haut vol. Vous aurez notamment l’occasion d’écouter et d’échanger avec Jean-François Laden, Social Media Manager chez Decathlon, Nicolas J. Chevalier, Fondateur & CEO de la Nation du E-Commerce, Augustin Lesur, Senior Partnership Manager chez Skeepers ou encore Sophie Trieu, Enterprise Marketing Manager France chez Partoo.

JE M’INSCRIS AU SOCIAL MEDIA SUMMIT