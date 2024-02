Les professionnels du marketing et de la communication ont pris conscience de l’importance de TikTok dans leur stratégie globale. De nombreuses marques déploient des actions organiques. Mais elles sont encore assez peu à oser investir les publicités payantes sur la plateforme. Certains marketeurs n’y voient pas d’intérêt et d’autres ne savent pas vraiment comment s’y prendre.

Tout comprendre de TikTok Ads

Pour tout comprendre de TikTok Ads et découvrir le potentiel de ce levier d’acquisition, Ad4Screen vous donne rendez-vous pour une table ronde dédiée au sujet. Le 29 février 2024, à partir de 8h30, des experts marketing se réuniront au Peninsula, dans le 16e arrondissement de Paris, pour échanger sur les bonnes pratiques TikTok Ads. Un format table ronde autour duquel sont conviées deux annonceurs : Camille Helaudais, responsable acquisition chez Carrefour et Nicolas Saleil, CEO chez OléMains.

Deux experts côté TikTok seront également présents : Alexandre Malaquin, Agency Partnerships Manager et Robin Vix, Brand Partnerships Manager. Ils répondront à vos questions et vous feront découvrir les bonnes pratiques en matière de campagnes payantes sur TikTok. Vous découvrirez également les meilleures stratégies, les nouveautés et les tendances à suivre sur Tiktok en 2024. Les intervenants de la table ronde organisée par Ad4Screen feront aussi un focus sur les créations et les formats les plus adaptés à la plateforme. Un bon moyen de comprendre comment se démarquer !

Quelles tendances suivre sur TikTok en 2024 ?

TikTok en 2024 c’est 1,7 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 21 millions rien qu’en France. Bref, un potentiel incroyable en termes de visibilité et d’engagement. Ce réseau social fait aujourd’hui partie intégrante des stratégies SMO et SMA des marques. Si vous n’y êtes pas encore, ce n’est pas trop tard. Et si vous y êtes mais que vous ne savez comment déployer efficacement des campagnes payantes, cette table ronde devrait vous être utile.

Deux heures pour rencontrer vos pairs, des professionnels du marketing et des experts sur TikTok Ads. Elie Haziot, directeur Ad4Social, business unit au sein d’Ad4Screen spécialisée dans les domaines des social ads, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle sera également présent. L’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et d’obtenir quelques bons conseils au passage.

La table ronde sera animée par Philippe Leclercq, CEO chez Ad4Screen. En participant à cette matinée sur TikTok Ads, vous découvrirez les meilleures stratégies payantes à déployer pour toucher votre audience et les pratiques mises en place par Carrefour et OléMains sur TikTok. Les experts présents feront également le point sur les nouveautés et les tendances à suivre en 2024.