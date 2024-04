L’expérience client n’a jamais été aussi importante qu’en 2024. Pour se différencier, les entreprises doivent faire preuve d’ingéniosité pour marquer les esprits de leurs clients. De nombreuses start-up se sont spécialisées sur le sujet pour proposer des solutions toujours plus innovantes aux annonceurs. Si vous êtes dans ce cas précis et que vous proposez des solutions qui répondent aux besoins des décideurs de l’expérience client, l’événement qui aura lieu du 1er au 3 octobre 2024 va vous intéresser.

Les start-up à l’honneur au One to One Expérience Client 2024

À l’automne prochain, DG Consultant, filiale du Groupe Comexposium, organise la 10e édition du One to One Expérience Client. Un temps fort incontournable pour les professionnels du marketing.

Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont décidé de lancer le premier Village Startups. Un espace dédié aux innovations, au marketing client, à la data, à l’intelligence artificielle et au brand content. En intégrant ce Village Startups du 1er au 3 octobre prochain, vous bénéficierez d’une grande visibilité.

Si vous proposez une offre nouvelle, dans l’ère du temps et encore peu développée sur le marché et qu’elle répond aux besoins et aux enjeux des marketers, vous pouvez postuler. Au total, 10 startups seront sélectionnées. C’est l’opportunité de rencontrer plus de 800 leaders et décideurs du marketing et d’échanger avec les personnalités les plus influentes en France.

Vous profiterez également d’une couverture médiatique puissante. Comme l’explique Sonia Mamin, directrice des événements One to One Expérience Client et One to One Retail E-Commerce, « c’est l’opportunité d’être sur le devant de la scène et de pitcher devant l’audience des décideurs du One to One Expérience client ».

Pourquoi postuler pour prendre part à cet événement ?

Les 10 start-up sélectionnées tenteront également leur chance de « recevoir le Prix de la Communauté des marketers One to One », précise Mme. Mamin. Être présent sur ce Village Startups, c’est profiter d’une exposition et d’un réseau exceptionnels. L’occasion parfaite pour accélérer le développement de votre entreprise.

Sonia Mamin précise que « les décideurs qui viennent sur l’évènement ont soif de découvertes pour répondre à leurs enjeux business ». Les start-up peuvent donc en profiter pour tisser de nouveaux partenariats, étendre leur réseau et initier des collaborations. La directrice de l’événement ajoute que ce One to One Expérience Client 2024 représente une « formidable opportunité d’accélérer son cycle de vente et de prendre le pouls du marché ».

Les start-up qui auront la chance d’être sélectionnées pourront bénéficier d’un espace de rendez-vous équipé d’une table haute, de 10 créneaux de rendez-vous, à planifier en fonction des demandes entrantes reçues sur la plateforme dédiée et d’une session de pitch de 2 minutes. Si votre start-up coche toutes les cases, ne manquez pas cette opportunité !