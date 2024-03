La création de contenu long format est essentielle pour attirer et engager votre public. Seulement, cette tâche est chronophage et demande beaucoup de ressources. C’est là qu’intervient Wordplay : un outil boosté par l’IA qui simplifie la création de contenu.

PROFITER DE WORDPLAY AUDITOR À -80%

Création de contenu simple et rapide

Wordplay utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour étudier les sujets donnés et fournir du contenu intéressant et cohérent. Le tout en 15 secondes : il est capable de produire des brouillons de plus de 2000 mots complets à 95 %.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il vous permet de forger une base solide d’articles, de landing pages ou d’autres contenus, sur laquelle vous pourrez vous appuyer et développer davantage. Une solution qui pourrait s’avérer utile pour les professionnels du marketing de contenu, les bloggeurs ou les entrepreneurs et leur faire gagner un temps précieux.

PROFITER DE WORDPLAY AUDITOR À -80%

Optimisation SEO

Conçu par des référenceurs et des spécialistes du marketing digital, Wordplay fait du SEO sa priorité. Le contenu généré est non seulement engageant pour les lecteurs, mais il est surtout optimisé pour se classer au mieux dans les résultats de recherche Google. Chaque mot est soigneusement sélectionné pour répondre aux exigences des algorithmes Google. Il en va de même pour les méta-descriptions et les titres : ils sont accrocheurs et conçus pour maximiser la visibilité. Wordplay vous propose également la génération de questions fréquemment posées (FAQ), ce qui peut augmenter de manière significative le trafic vers votre site web.

-80% sur Wordplay

Déjà adopté et validé par 265 professionnels sur la marketplace AppSumo ! Profitez d’un accès à vie pour 99$ au lieu de 497$.

PROFITER DE WORDPLAY AUDITOR À -80%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.