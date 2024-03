Réussir à grimper dans les SERPs demande des efforts sur le long terme. Il faut choisir les bons mots-clés, créer des contenus optimisés, analyser les résultats de recherche et les stratégies des concurrents… Plutôt que d’investir un montant astronomique dans une myriade d’outils, il vaut mieux miser sur une plateforme tout-en-un qui vous permettra de piloter votre stratégie facilement, comme KeywordCaddy.

KeywordCaddy, la solution SEO tout-en-un qu’il vous faut

KeywordCaddy est composé de 3 modules complémentaires qui vous permettent d’optimiser vos actions SEO.

Le premier, c’est la recherche de mots-clés. Il fournit des métriques essentielles pour décider des mots-clés sur lesquels vous positionner : difficulté du mot-clé, nombre de backlinks sur les pages des concurrents, volume de recherche mensuel, spam score, les URL les mieux positionnées et leurs statistiques SEO… En somme, toutes les données qui vous permettront de bien construire votre stratégie de mots-clés. Vous pourrez ensuite inclure ces derniers dans vos articles en un clic.

Vos contenus, vous pouvez justement les écrire dans KeywordCaddy. Vous avez votre mot-clé principal, vos mots-clés longue traîne et les questions les plus posées par les internautes en lien avec ce sujet, le tout, directement dans l’éditeur. Lorsque vous écrivez votre contenu, l’outil vous indique les mots-clés que vous avez déjà utilisés et ceux qu’il restent à inclure. Autant dire que vous êtes guidés tout au long de votre rédaction. Le plus, c’est que vous pouvez même importer une liste de mots-clés à partir d’autres sources.

Si le temps vous manque, vous pouvez utiliser Theo, le rédacteur IA de Keyword Caddy. Il vous génère un titre, une meta description, et un contenu optimisé pour les moteurs de recherche en quelques secondes. Vous pouvez bien entendu lui donner des précisions sur le ton à employer, le nombre de mots et les points à aborder pour que le résultat corresponde à ce que vous espérez. Vous n’avez ensuite qu’à personnaliser et à peaufiner votre texte, et le tour est joué.

Le troisième module vous permet de tracker la position de votre site web sur une centaine de mots-clés différents. Un coup d’œil suffit pour suivre votre évolution dans les SERPs et identifier les prochaines actions à effectuer pour réussir.

Une plateforme ultra-complète à prix cassé (-79 %!)

KeywordCaddy est l’outil qu’il vous faut pour piloter votre stratégie SEO de A à Z. L’avantage, c’est qu’il est en ce moment disponible à 59 dollars à vie au lieu de 279 dollars. Une réduction de 79 % à saisir de suite.

