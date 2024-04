En SEO, on distingue trois piliers : la technique, la popularité et le contenu. Ce dernier est loin d’être le plus simple à maîtriser ! Il faut identifier les mots-clés sur lesquels il est judicieux de se positionner, les thématiques à aborder pour remonter dans les résultats de recherche, maîtriser l’art de la rédaction SEO…

Si vous êtes un peu perdu à ce sujet ou manquer de temps, mieux vaut vous armer d’un outil spécialisé. Sur le marché, NeuronWriter est une référence dont nous vous avons déjà parlé. De l’analyse concurrentielle à la rédaction de contenus en passant par l’optimisation de vos articles, la solution s’occupe de tout. On comprend mieux pourquoi il a été élu “Outil de la communauté de l’année 2023” sur la marketplace AppSumo. Zoom sur ce logiciel adoré et adopté par les experts SEO !

JE PROFITE DE NEURONWRITER À -88%

Des contenus optimisés pour Google et pour les internautes

NeuronWriter s’appuie sur la puissance de l’intelligence artificielle (IA) pour vous assister dans l’ensemble du processus de rédaction SEO, dont l’optimisation. Pour tirer le meilleur parti de ses talents, il vous suffit de télécharger votre texte ou de le rédiger directement dans l’éditeur de l’outil.

Vous devez alors renseigner le mot-clé principal de votre contenu, par exemple, “agence marketing paris”, puis le pays et la langue ciblée. Vous pouvez utiliser les filtres pour renseigner des informations supplémentaires. Nous vous recommandons de le faire pour obtenir des conseils de rédaction encore plus précis. Avantage supplémentaire, votre texte est automatiquement passé au détecteur de plagiat pour éviter le contenu dupliqué.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Moins de cinq minutes vous seront nécessaires pour remplir ces renseignements. À partir de ces derniers, NeuronWriter lance un audit approfondi de votre article de blog. Mots-clés, meta description, balises… Une pléthore d’éléments est prise en compte. Un score SEO est ensuite attribué à votre contenu. Cela vous donne déjà une indication sur la qualité SEO de votre texte.

Bien entendu, l’outil vous fournit des conseils de pro pour faire encore mieux. Une nouvelle version du contenu, plus optimisée, est aussi générée pour vous faire gagner du temps.

JE PROFITE DE NEURONWRITER À -88%

Analysez les stratégies SEO gagnantes de vos concurrents

Une stratégie SEO nécessite une analyse approfondie des plans d’action des concurrents. C’est pour cette raison que NeuronWriter s’arme de puissantes fonctionnalités d’analyse. L’une d’entre elles permet d’analyser les SERPs et extraire les contenus les mieux positionnés. Cela permet d’identifier les articles qui fonctionnent le mieux et qui satisfont à la fois Google et l’intention de recherche des internautes.

Dans le cas où vous auriez une panne d’idées de sujets à aborder, vous pouvez même scraper les résultats du moteur de recherche, en particulier les sites des concurrents. En quelques secondes, vous obtenez une liste de thématiques pertinentes à traiter sur votre site !

NeuronWriter étant collaboratif, vous pouvez unir les forces de vos équipes pour gérer l’ensemble de votre stratégie. C’est particulièrement pour la partie analyse, sur laquelle chaque pôle veut généralement avoir un œil. D’ailleurs, pour simplifier ce travail, vous pouvez intégrer Google Search Console à l’outil. Cela vous permet de monitorer vos résultats en un instant.

L’outil de rédaction SEO de référence est en promo !

NeuronWriter est une solution 360 qui vous aidera à faire monter votre stratégie SEO d’un cran. Cela, c’est possible à bas prix : en ce moment, l’outil est disponible à 89 dollars à vie au lieu de 750 dollars, soit une réduction de 88 %. Un tarif abordable pour un logiciel qui vous aidera à gagner en visibilité et à booster votre business sur le long terme.

JE PROFITE DE NEURONWRITER À -88%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.