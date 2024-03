Cela nous est tous déjà arrivé : nous atterrissons sur une page web et devons attendre 5, 6, voire 7 secondes avant qu’elle charge. La plupart d’entre nous ont alors déjà quitté la page pour celle d’un concurrent.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette lenteur de chargement. Or, les images trop lourdes sont souvent les coupables. Pour optimiser leur poids et améliorer la rapidité de votre site (et ainsi votre SEO), il existe EWWW Image Optimizer (IO). Cette extension WordPress est déjà adoptée par bon nombre de professionnels pour optimiser l’expérience utilisateur sur leur site et leur référencement naturel. Zoom sur cet outil indispensable aux pros du web comme vous !

PROFITER DE EWW IO À -59%

Des images légères et qualitatives pour une bonne expérience utilisateur

EWWW IO répond à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec les images de votre site : compression, conversion, mise à l’échelle, stockage, qualité… Pour cela, c’est très simple : il vous suffit de sélectionner l’objectif que vous souhaitez parmi l’accélération de la vitesse de votre site web et l’économie de votre espace de stockage. Il est bien sûr possible de sélectionner les deux pour un site web hyper puissant.

Ensuite, vous devez valider ou infirmer les réglages proposés, comme la suppression des métadonnées (comme les commentaires), le chargement différé des images, la conversion en WebP et la redimension de vos images. Pas de panique, vous pouvez commencer à utiliser l’extension avec les réglages de base et les modifier quand vous le voulez. EWWW IO vous indique alors les paramètres recommandés pour améliorer la vitesse de chargement de votre site et/ou le stockage. Ces points sont ensuite automatiquement pris en compte lors de l’ajout de nouvelles images.

Un tableau de bord millimétré pour optimiser vos images

EWWW IO vous propose un tableau de bord intuitif et complet pour suivre :

le score d’optimisation de vos images, tout en vous offrant des recommandations pour l’améliorer ;

les économies de stockage qui ont été faites grâce à la compression des images. Vous pouvez voir en détail le poids optimisé pour chaque fichier.

Une option bien pratique est d’ailleurs disponible : l’optimisation en masse de vos images. En un clic, vous analysez celles qui n’ont pas été réduites et, en quelques secondes, la solution s’en occupe.

Bien entendu, vous pouvez faire des ajustements à la main pour toutes vos images si vous jugez cela nécessaire : redimension, conversion, chargement… EWWW IO vous donne des conseils pour prendre les bonnes décisions.

Petit plus, l’outil s’arme d’une fonctionnalité appelée SWIS Performance, qui automatise certains processus pour optimiser la vitesse de votre site de manière globale, comme la suppression des CSS non utilisés. Autant dire que vous avez toutes les clés pour booster votre SEO et votre expérience utilisateur.

59 % de réduction immédiate sur EWWW IO

Vous l’aurez compris, EWWW IO est un outil indispensable lorsqu’on gère un site web. Si vous ne possédez pas encore cette extension brillante, c’est le moment de mettre la main dessus. Pour une durée limitée, EWWW IO est affichée à 99 dollars à vie au lieu de 240 dollars, soit une réduction de 59 %. Un prix correct pour un outil qui vous aidera à réduire votre taux de rebond et optimiser votre référencement naturel en un rien de temps.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.