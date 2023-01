Le média américain BuzzFeed, l'un des sites d'informations les plus connus outre-Atlantique, souhaiterait exploiter l'intelligence artificielle pour booster sa ligne éditoriale. Concrètement, son directeur général, Jonah Peretti, veut utiliser chatGPT, le robot conversationnel d'Open AI qui permet de dialoguer avec une IA pour alimenter son site.

ChatGPT comme source d'inspiration pour créer du contenu original

Selon une note envoyée au personnel de BuzzFeed et obtenue par The Wall Street Journal, Jonah Peretti a fait une annonce pour le moins surprenante. Le dirigeant espère que l'intelligence artificielle puisse être une solution pour améliorer les contenus du média. Pour lui, ChatGPT pourrait être utilisé comme une source d'inspiration et comme un outil accompagnant le processus de création ou d'amélioration de contenu. Il affirme également que dans une quinzaine d'années, l'IA « créera, personnalisera et animera le contenu lui-même ».

Le robot conversationnel développé par OpenAI en serait l'exemple parfait selon le directeur général de BuzzFeed. ChatGPT fait des émules depuis qu'il a été mis en ligne en novembre 2022. Développé grâce à une version améliorée du modèle de langage GPT-3, le chatbot a conquis plusieurs millions d'utilisateurs en quelques semaines. Ces derniers s'amusent à discuter avec l'intelligence artificielle, mais certains l'utilisent pour faire leurs devoirs à l'école.

Certaines écoles et universités l'ont interdit afin d'éviter que les étudiants puissent l'utiliser pour réussir leurs examens. Un outil, GPTZero, a été conçu par un étudiant de Princeton, Edward Tian, pour détecter les textes rédigés grâce à ChatGPT. Avec l'essor de ce genre de solutions, il sera compliqué pour les médias de faire simplement un copier-coller du contenu généré par le chatbot et de le publier sans se faire instantanément griller. Voilà pourquoi Jonah Peretti souhaite que l'IA ne soit qu'une source d'inspiration.

Un accord entre Meta et BuzzFeed qui pourrait sauver le média

Parallèlement à cette annonce, le dirigeant de BuzzFeed a confirmé la signature d'un accord avec Meta estimé à 10 millions de dollars. Le média pourra générer du contenu pour les réseaux sociaux Facebook et Instagram et accompagner certains des influenceurs présents sur ces deux plateformes afin de booster leur visibilité. Pour Meta, ce partenariat a pour vocation à concurrencer TikTok grâce à du contenu original.

C'est potentiellement à l'occasion de ce partenariat que le site d'information pourrait exploiter l'intelligence artificielle pour la première fois. Des idées de quiz pourraient être générées par ChatGPT afin d'être proposés aux utilisateurs de Facebook et Instagram.

Pour BuzzFeed, ce contrat est une vraie aubaine après une année 2022 compliquée. L'entreprise avait réalisé plusieurs coupes budgétaires en supprimant 180 postes sur les 1 500 existants. Grâce à ces annonces, le média américain a vu son action plus que doubler le 26 janvier 2023, en hausse de 120 %. Toutefois, le titre est en baisse d'environ 80 % depuis son introduction en bourse en décembre 2021.