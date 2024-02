Comme tous les ans, Partoo présente le baromètre de la présence et de la réputation en ligne des entreprises françaises. Cette nouvelle édition est marquée par le poids de plus en plus important de l’e-réputation dans le parcours client. Les consommateurs sont plus exigeants et indépendants que jamais. Selon Partoo, « 75 % des clients dépendent de Google pour trouver les meilleures entreprises locales ».

L’importance toujours aussi centrale de Google

Les possibilités offertes par le numérique sont décuplées avec les nouvelles technologies collaboratives et l’intelligence artificielle générative. La réputation en ligne est en première ligne de ces grandes évolutions. Certaines entreprises donnent de plus en plus de moyens à leurs collaborateurs pour gérer leur réputation en ligne et cela peut faire la différence. Tout au long de l’année 2023, Partoo a passé en revue 57 145 établissements et 9,45 millions d’avis pour construire un baromètre précis et représentatif de l’état de l’e-réputation.

Une étude qui permet de comprendre dans quel état se trouve l’e-réputation des entreprises françaises. Dans son rapport, l’entreprise souligne l’importance toujours aussi centrale de Google. Le moteur de recherche reste au fil des ans au cœur de la machine du web. Les fiches Google My Business sont par exemple essentielles pour travailler sa réputation en ligne. Les consommateurs y accordent une grande importance et les marques doivent le prendre en compte.

Tous les éléments qui apparaissent dans les éléments de recherche Google ont leur importance. Ils sont vus de très nombreuses fois et permettent de se démarquer de la concurrence. Développer sa présence sur Google est aussi un bon moyen de montrer à l’algorithme que votre « entreprise est active et pertinente, ce qui a un impact positif sur le référencement local », selon Sébastien Blum, Head of Solutions chez Partoo.

Comment améliorer son e-réputation en 2024 ?

Dans ce baromètre, l’entreprise spécialisée dans la gestion de la réputation en ligne montre également que nous entrons dans une nouvelle ère conversationnelle. Les messages favorisent les interactions fluides et permettent aux entreprises d’engager efficacement les clients. C’est donc un axe à creuser pour les marques en 2024. Évidemment, l’importance des avis aux yeux des consommateurs ne faiblit pas : 76 % des clients déclarent qu’ils influencent directement leur décision. Ce n’est plus anecdotique. Loin de là.

Une bonne gestion de l’e-réputation peut tout changer pour une marque. C’est ni plus ni moins qu’un moyen d’augmenter son chiffre d’affaires. À l’inverse, une mauvaise réputation en ligne peut avoir des conséquences assez désastreuses. Mais quels sont les secteurs qui récoltent le plus d’avis ? Ou ceux ayant la meilleure progression ? Quelles sont les meilleures marques en 2023 ? Autant d’informations à retrouver dans ce baromètre.

Enfin, si vous avez du mal à répondre à tous les avis reçus, il y a des pistes à creuser. L’intelligence artificielle peut notamment permettre de répondre rapidement, dans plusieurs langues, de manière automatique et avec plusieurs options personnalisées. Bref, une étude passionnante, particulièrement riche (quasiment 40 pages) et pleine de statistiques instructives pour faire grandir votre business.

