Amazon présente Rufus, sa nouvelle IA conversationnelle directement intégrée à son application shopping. Décrit comme un « assistant expert en shopping », le chatbot doit permettre aux utilisateurs de trouver le produit qu’ils recherchent plus efficacement.

Étoffer l’expérience de recherche sur Amazon

L’année dernière, le géant de l’e-commerce recrutait des ingénieurs pour « réimaginer Amazon Search », en capitalisant sur les avancées dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Objectif, attirer les acheteurs avant même qu’ils ne décident quel produit acquérir, une démarche pour laquelle ils se tournent en général sur d’autres plateformes comme Google ou TikTok.

Intégré à l’application mobile d’Amazon, le chatbot Rufus s’affiche dans un petit onglet lorsque l’utilisateur écrit dans la barre de recherche. « Rufus améliore considérablement la facilité avec laquelle les clients trouvent et découvrent les meilleurs produits pour répondre à leurs besoins, en s’intégrant de manière transparente dans l’expérience d’achat Amazon qu’ils utilisent régulièrement », détaille l’entreprise dans un billet de blog.

Il répond, par exemple, à des requêtes telles que « Quelles sont les différences entre les chaussures de course à pied de piste et de route ? » ou « Compare les cafetières goutte à goutte et les cafetières à piston ». Le chatbot a été pensé pour ceux qui aspirent à explorer et découvrir des produits, la barre de recherche, davantage utilisée pour les articles spécifiques, restera utilisable comme à l’accoutumée.

Rufus est basé sur un grand modèle de langage (LLM) développé pour le shopping par Amazon. Pour répondre aux requêtes, il sonde notamment les commentaires des clients et les questions-réponses.

L’IA générative dans toutes les activités du géant de l’e-commerce

Andy Jassy, le PDG d’Amazon, a expliqué que la société souhaitait déployer l’IA générative dans toutes ses activités. Elle a déjà lancé un outil qui résume les avis des clients sous les produits, ainsi qu’une fonctionnalité permettant aux vendeurs de générer rapidement des fiches produits. Le géant américain exploite également la technologie dans ses autres filières, notamment dans le cloud avec son offre Bedrock.

Amazon teste Rufus auprès d’un petit groupe d’utilisateurs aux États-Unis, avec l’intention de le déployer à l’échelle nationale dans les semaines à venir. L’IA ne proposera pas de publicité au démarrage mais cela pourrait évoluer au fil du temps, offrant de nouvelles possibilités aux annonceurs. Sur la période de septembre à décembre, l’activité publicitaire d’Amazon a augmenté de 27 %, pour atteindre 14,7 milliards de dollars.