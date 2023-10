Anthropic a confirmé le 27 octobre un investissement de Google qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Tout comme Amazon, le géant américain a déjà investi dans la jeune entreprise. ...

Anthropic a confirmé le 27 octobre un investissement de Google qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars. Tout comme Amazon, le géant américain a déjà investi dans la jeune entreprise. Elle présente son intelligence artificielle Claude 2 comme un sérieux rival de ChatGPT.

L’alternative à OpenAI

Google a mis 500 millions de dollars dans Anthropic sous forme d’un titre convertible en capitaux. L’entreprise a promis par ailleurs d’ajouter 1,5 milliard de dollars supplémentaires par le même procédé, selon les informations du Wall Street Journal, confirmées par la start-up. Cet investissement s’ajoute aux 550 millions de dollars déjà injectés par Mountain View au cours de l’année.

Anthropic serait évaluée entre 4 et 5 milliards de dollars. La société a été fondée en 2021 par plusieurs anciens d’OpenAI, dont le frère et la sœur Amodei qui la dirigent. Dario Amodei exerçait comme vice-président de la recherche et Daniela Amodei comme vice-présidente Safety & Policy.

Ils espèrent imposer Claude 2, leur IA générative, en alternative à ChatGPT, à l’origine de la popularisation de ce type de chatbot. Ils présentent leurs services comme plus responsables et avec moins de biais que GPT, notamment en étant plus « conscients » de leurs limites. Ils ont réussi à convaincre de nombreux investisseurs depuis leur création.

En plus de Google, Amazon a annoncé en septembre sa propre participation de 4 milliards de dollars. Un titre a déjà été acquis pour 1,25 milliard de dollars, la société d’e-commerce a jusqu’à l’issue du 1er trimestre 2024 pour compléter la somme.

Ce type de partenariat entre une jeune pousse prometteuse de l’IA et des champions du cloud est logique. Quand les investisseurs parient sur les services développés, la société, elle, profite de leur puissance de calcul pour entraîner et faire fonctionner son système.

Amazon et Google partenaires de fait via Anthropic

Amazon et Google, concurrent dans le domaine du cloud, se retrouvent alliés de circonstance dans l’IA via Anthropic. Une relation qui susciterait certaines crispations à Mountain View, d’après Bloomberg.

L’arrivée de l’entreprise d’e-commerce, corrélé à un accord d’utilisation des produits de la start-up sur Amazon Web Services (AWS) aurait été perçue comme une mauvaise surprise. Surtout lorsque AWS s’est présenté comme « principal fournisseur de cloud » de la société. L’accord avec Google aurait justement un volet cloud important, d’une longue durée, sur l’utilisation de sa suite logicielle.

Ce pari Anthropic d’Amazon et Google est la réponse à la proximité entre OpenAI et Microsoft, qui a injecté 10 milliards de dollars dans la société en janvier dernier. Les derniers résultats trimestriels, favorables pour Azure, moins pour Google Cloud, tendent à démontrer que le pari IA est profitable. De son côté, Anthropic a estimé que sa future valorisation pourrait atteindre entre 20 et 30 milliards de dollars, soit encore le niveau actuel d’OpenAI. Un enthousiasme légèrement modéré par ses investisseurs. L’afflux de liquidités repousse de toute façon la perspective d’une nouvelle levée de fonds, la start-up à de quoi continuer à travailler sur ses nouveaux Chatbots pour le moment.