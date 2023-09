Amazon accepte d’injecter jusqu’à 4 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle (IA) Anthropic. Les investissements s’enchaînent dans le secteur, qui connaît une croissance ahurissante depuis le lancement de ...

Amazon accepte d’injecter jusqu’à 4 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle (IA) Anthropic. Les investissements s’enchaînent dans le secteur, qui connaît une croissance ahurissante depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

Anthropic va utiliser les puces d’IA Amazon

Si elle fait moins de bruit que Google ou OpenAI, Anthropic est également un acteur majeur de l’IA générative grâce à son modèle de langage Claude 2. Celui-ci est capable de répondre à des requêtes particulièrement volumineuses, ce qui lui permet d’analyser de longs documents commerciaux ou juridiques.

Amazon vient de s’engager à investir initialement 1,25 milliard de dollars dans Anthropic. Ce montant pourrait atteindre 4 milliards de dollars au fil du temps si des conditions adéquates sont remplies. Dans le cadre de cet accord, la société d’IA, fondée par deux anciens d’OpenAI en 2021, va exploiter les puces personnalisées du géant de l’e-commerce pour construire et déployer son logiciel d’intelligence artificielle. Amazon fabrique ses propres processeurs d’IA depuis 2013.

Aussi, les employés d’Amazon et les clients de son service de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), bénéficieront d’un accès anticipé à la technologie d’Anthropic, qu’ils pourront intégrer à leurs activités. Cet accord va permettre de booster Bedrock, service d’AWS qui a déjà attiré des milliers d’utilisateurs souhaitant créer leurs applications d’IA.

« Les deux entreprises s’engagent à ce que, pendant de nombreuses années, les futures versions de Claude soient disponibles sur Amazon Bedrock, et c’est important », commente Adam Selipsky, PDG d’Amazon Web Services.

En mai, Anthropic levait déjà 450 millions de dollars pour un total d’1,5 milliard de dollars sur deux ans. Salesforce, Zoom et Google comptaient parmi les investisseurs, avec plus de 300 millions de dollars fournis par la firme de Mountain View. Il y a sept mois, Anthropic annonçait qu’elle entraînerait ses modèles sur les puces de Google et utiliserait son cloud. Dario Amodei, son cofondateur, assure que « rien n’a changé » concernant ses relations avec Google.

Les géants du cloud foncent sur l’IA

Les géants technologiques et les investisseurs sont toujours plus nombreux à investir dans les start-up d’IA cette année. En janvier, Microsoft a injecté 10 milliards de dollars dans OpenAI. Outre Anthropic, Salesforce a également investi dans Cohere.

À travers ce nouvel accord, Amazon répond directement à ses principaux concurrents dans le domaine du cloud, Microsoft et Google. Les géants du secteur tentent en effet de s’assurer des liens avec les entreprises d’IA qui remodèlent leurs offres et leur permettent de proposer des solutions aux capacités décuplées.

Amazon vient aussi se frotter à Nvidia, dont les processeurs alimentent la majorité des applications d’IA. Le concepteur de puces est l’un des grands vainqueurs de la course à l’IA générative, mais le géant de l’e-commerce espère bien démontrer que ses propres puces sont des alternatives crédibles pour entraîner et exécuter les modèles d’IA.