Amazon a prévu d’investir près de 150 milliards de dollars sur les quinze prochaines années afin de se doter d’infrastructures cloud dignes de ce nom. L’entreprise va acquérir un grand nombre de centres de données pour répondre à une demande toujours plus forte, alimentée par l’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative.

Amazon confronté à de nouveaux défis en matière de cloud computing

Cet investissement important d’Amazon Web Services (AWS) permettra d’agrandir ses centres de données existants, mais aussi de construire de nouveaux parcs, notamment en Arabie saoudite et en Malaisie. Parmi les 165 à 180 sites de l’entreprise déjà en activité à travers le monde, ceux situés en Virginie, non loin de Washington D.C., et dans l’Oregon devraient être modernisés en priorité.

En dépensant ce montant conséquent, AWS cherche à maintenir son emprise sur le secteur du cloud. L’entreprise est actuellement loin devant son principal concurrent, Microsoft. Toutefois, le groupe de Jeff Bezos perdrait petit à petit du terrain sur la firme de Redmond. Cela se ressent au niveau des dépenses réalisées dans les centres de données, puisque celles d’AWS ont connu une légère diminution de 2% en 2023 par rapport à 2022, alors que sur la même période, les investissements de Microsoft ont augmenté de plus de 50 %.

Aussi, AWS veut répondre aux demandes toujours plus exigeantes de ses clients, 1,45 million d’entreprises en tout. Cela l’oblige à se doter des meilleures data centers alors que de plus en plus d’entreprises adoptent l’IA générative. La formation et le fonctionnement de telles solutions sont gourmands en puissance de calcul, ce qui nécessite l’utilisation de puces avancées, comme celles proposées par Nvidia.

En parallèle, AWS est confrontée à une difficulté de taille : un manque d’approvisionnement en électricité. En effet, les centres de données dépensent beaucoup d’énergie afin d’être fonctionnels. D’après Bloomberg, en 2022, Dominion Energy Inc, l’entreprise qui alimentait en électricité le data center de Virginie n’a pas pu suivre le rythme, et a été obligé de déconnecter ces installations à plusieurs reprises. De la même manière, le site installé en Oregon dépasserait la part de l’énergie hydroélectrique utilisée par les services publics, obligeant l’État américain à obtenir de l’électricité à l’aide de gaz naturel.

Pour soulager ces deux centres de données et leur consommation en électricité, Amazon a annoncé en février qu’elle dépenserait environ 10 milliards de dollars pour la création de deux parcs dans le Mississippi. L’État situé au sud des États-Unis ne possède pas de data centers d’envergure, les plus proches étant situés à Dallas au Texas, et à Atlanta en Géorgie.