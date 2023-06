Il y a du mouvement chez Alibaba. Le géant chinois de l’e-commerce a confirmé, le 20 juin, la démission de Daniel Zhang de son poste de PDG et de président ...

Il y a du mouvement chez Alibaba. Le géant chinois de l’e-commerce a confirmé, le 20 juin, la démission de Daniel Zhang de son poste de PDG et de président du conseil. Aux commandes depuis huit ans, celui-ci laissera la place à d’autres cadres d’Alibaba, proches de Jack Ma, son fondateur, pour se concentrer sur la division cloud. Cette décision s’inscrit dans la volonté de restructuration du groupe pour se diviser en six unités indépendantes.

Daniel Zhang cède sa place

« Depuis que je suis devenu le président-directeur général du groupe Alibaba en mai 2015, j’ai pris l’habitude d’envoyer plusieurs lettres à tout le monde chaque année », a écrit Daniel Zhang dans un message à destination de ses employés. « Comme beaucoup d’entre vous s’y attendent, la réception d’une telle lettre est souvent le signe d’un changement organisationnel important », continuait-il, « et aujourd’hui ne fait pas exception ».

Après avoir remplacé Jack Ma en 2015, mais aussi en 2019 en tant que président du conseil, l’homme d’affaires a demandé à se retirer de la tête de l’entreprise. Ce dernier préfère se focaliser sur la direction d’Alibaba Cloud dont il a été nommé président en fin d’année. Selon lui, la branche dédiée au cloud « avance à présent à plein régime dans ses projets de scission et nous approchons d’une étape cruciale du processus ». À lui d’affirmer qu’il s’agit du « bon moment pour moi de consacrer toute mon attention et tout mon temps à l’entreprise ».

Daniel Zhang devrait être remplacé, en tant que PDG, par Eddie Yongming Wu, l’actuel président de Taobao et Tmall Group, deux plateformes de commerce en ligne appartenant à Alibaba. Concernant la place de président du conseil, c’est Joseph Tsai, vice-président du conseil, qui reprendra le flambeau. Interrogé par le Financial Time, Brian Wong, ancien cadre de la société, a déclaré qu’« Eddie est un homme de confiance, ayant joué un rôle clé dans la plupart des activités d’Alibaba et qui possède une connaissance approfondie de son organisation ».

Alibaba veut se transformer

Dans une économie chinoise difficile, Alibaba s’efforce à éviter les écueils. Après avoir vu sa valorisation fondre de plus de 600 milliards de dollars depuis octobre 2020, notamment à cause des mesures de Pékin pour reprendre en main le secteur chinois du numérique, le groupe a décidé d’opérer le plus grand remaniement de son histoire.

Le mastodonte a décidé de se séparer en six start-up détenues par une seule société holding. Pour Daniel Zhang, ce changement « permettra à toutes nos entreprises de devenir plus agiles », chacune d’entre elles pouvant choisir d’être cotées en Bourse ou non. En attendant de voir si ces directives vont porter leurs fruits, les changements à la direction d’Alibaba devraient être effectifs dès le 10 septembre prochain.