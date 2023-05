Le géant chinois de l’e-commerce Alibaba a officiellement présenté le 18 mai 2023 de nouveaux aspects de son projet de restructuration. Celui-ci visera notamment à introduire en bourse plusieurs de ...

Le géant chinois de l’e-commerce Alibaba a officiellement présenté le 18 mai 2023 de nouveaux aspects de son projet de restructuration. Celui-ci visera notamment à introduire en bourse plusieurs de ses branches tout en se séparant de ses activités de cloud computing. Créée il y a maintenant douze ans, Alibaba Cloud devait être l’un des fers de lance de l’entreprise, lui permettant de croître encore plus.

À terme, Alibaba ne possédera plus aucune part de sa division cloud

Au cours de l’année 2022, les activités cloud de l’entreprise ont généré 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 8 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si au premier abord, ces résultats semblent corrects, ce n’est pas le cas aux yeux des dirigeants d’Alibaba. Au cours du premier trimestre 2023, la branche cloud a enregistré une baisse de 2 % par rapport à mars 2022, la première baisse trimestrielle jamais enregistrée pour la filiale.

Lancée en 2010, notamment pour essayer de concurrence Amazon Web Services, l’entreprise a énormément misé sur sa filiale cloud. Par le passé, elle avait réussi à s’approprier plus de 40 % du marché chinois. Malgré ces résultats, l’entité peine à dégager des profits depuis sa création. Lors du dernier trimestre, elle a engrangé moins de 190 millions d’euros, une goutte d’eau dans les 9,5 milliards de dollars de bénéfice net dégagés au total par la société.

Pour le mastodonte chinois, l’objectif est de faire en sorte qu’Alibaba Cloud devienne une entité indépendante cotée en Bourse, à New York ou Hong Kong, d’ici mai 2024. Une fois que cette opération sera concrétisée, Alibaba devrait ensuite distribuer ses actions à qui les souhaite et ainsi, ne plus posséder aucune part au sein de son filiale de services cloud. Les analystes estiment que l’activité cloud pourrait être valorisée à 30 milliards de dollars.

Le plan de restructuration du groupe Alibaba vise à scinder l’entreprise en cinq, si ce n’est six nouvelles entités

C’est en mars 2023 que les premières rumeurs autour du nouveau plan de restructuration d’Alibaba ont fait surface. Ce projet s’explique notamment par la chute de sa valorisation de plus de 600 milliards de dollars, la firme étant ciblée par les mesures du gouvernement chinois. L’objectif pour l’entreprise : se transformer en holding où de nouvelles entités correspondant aux activités de la firme graviteraient autour d’elle. Si six étaient le nombre initialement annoncé, ce chiffre devrait donc passer à cinq avec la future séparation de la division cloud.

Parmi les nouvelles entités, Taobao Tmall Commerce Group va gérer les plateformes de commerce en ligne, telles que Taobao et Tmall. Cette entité sera détenue à 100 % par Alibaba, quoi qu’il arrive. D’autres entités comme Cainiao, sa division logistique ou Freshippo, sa chaîne de supermarchés, vont prochainement être introduites en bourse. La holding restera actionnaire majoritaire, mais ces opérations lui permettront de recevoir des fonds de la part d’investisseurs.