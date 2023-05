Le succès de ChatGPT attire les investisseurs malgré le contexte macroéconomique incertain. OpenAI, entreprise qui a créé l’agent conversationnel, a levé plus de 300 millions de dollars de la part ...

Le succès de ChatGPT attire les investisseurs malgré le contexte macroéconomique incertain. OpenAI, entreprise qui a créé l’agent conversationnel, a levé plus de 300 millions de dollars de la part d’investisseurs en capital-risque.

Une valorisation estimée entre 27 et 29 milliards de dollars

Ces derniers mois, les firmes de capital-risque se sont montrées particulièrement frileuses à l’idée d’investir, préférant attendre un meilleur climat économique ou des opportunités plus prometteuses. Visiblement, l’intelligence artificielle (IA) générative, et particulièrement l’immense succès de ChatGPT, a fini par en convaincre plusieurs à s’engager auprès d’OpenAI.

Selon TechCrunch, l’entreprise a récemment levé plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global, ou encore Founders Fund. Désormais, sa valorisation est estimée entre 27 et 29 milliards de dollars, en comptant également l’investissement massif de Microsoft dans la firme, qui s’élève à près de 10 milliards de dollars.

Contrairement à la firme de Redmond qui exploite la technologie d’OpenAI, les sociétés de capital-risque, elles, sont des partenaires financiers et espèrent réaliser un bénéfice à long terme sur leur investissement.

Un tour de financement bienvenu pour OpenAI

Au total, les investisseurs extérieurs détiennent désormais plus de 30 % d’OpenAI. En plus de ChatGPT, qui est devenue en deux mois l’application grand public avec la croissance la plus rapide de l’Histoire, l’entreprise suscite in vif intérêt grâce à son modèle de langage GPT-4. Exploitable au travers d’une API, il est le plus développé actuellement présent sur le marché.

OpenAI propose aussi Dall-E 2, une intelligence artificielle génératrice d’images, capables de créer une œuvre d’art à partir d’un simple texte. Toutefois, le coût d’exploitation de ces systèmes est incroyablement élevé ; afin de générer des revenus, l’entreprise propose une offre payante et devrait en lancer une seconde prochainement. Elle a également déployé des plugins pour ChatGPT. Ce nouveau tour de financement devrait probablement être le bienvenu pour la société.

Toujours d’après TechCrunch, l’argent a d’ores et déjà été transféré, il ne reste plus qu’à obtenir la contresignature d’OpenAI. L’investissement devait être rendu public dès cette semaine.