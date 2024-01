Quelques mois après avoir finalisé le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft a annoncé le 25 janvier qu’il comptait licencier près de 1 900 employés de sa division jeu vidéo. Dans un mail envoyé par Phil Spencer, le dirigeant de Xbox Game Studios a précisé que ces suppressions d’emplois concerneraient également le studio de développement à l’origine de Call of Duty ou encore World of Warcraft.

En tout, la vague de licenciement touchera 9 % des effectifs de la division gaming de l’entreprise. Pour justifier l’opération, Phil Spencer a déclaré que Microsoft et Activision Blizzard travaillaient main dans la main pour définir un modèle économique viable. « Ensemble, nous avons fixé des priorités, identifié les domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance », a-t-il précisé. Le chef d’Activision Publishing, Rob Kostich, a indiqué pour sa part que ces coupes avaient été effectuées « pour réinitialiser et réaligner nos ressources pour l’avenir ».

Parmi les départs enregistrés chez Activision Blizzard, celui de Mike Ybarra. Sur X, anciennement Twitter, le président de Blizzard a tenu à remercier « tous ceux qui sont touchés aujourd’hui pour leurs contributions significatives à leurs équipes, à Blizzard et à la vie des joueurs, » avant d’annoncer que le 25 janvier 2024 était son dernier jour au sein du studio de développement. Le cofondateur et chief design officer de Blizzard, Allen Adham, va également quitter l’entreprise.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

— Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024