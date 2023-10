La décision de la Competition & Markets Authority (CMA) était attendue pour le 18 octobre, finalement le régulateur antitrust britannique a été plus efficace. Ce vendredi 13 octobre, l’autorité a ...

La décision de la Competition & Markets Authority (CMA) était attendue pour le 18 octobre, finalement le régulateur antitrust britannique a été plus efficace. Ce vendredi 13 octobre, l’autorité a décidé de valider le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Pour ce dernier, il s’agissait du dernier rempart à franchir pour finaliser une bonne fois pour toutes cette acquisition.

Après avoir été réticent, le régulateur britannique a accordé sa clémence

Cette décision pourrait bien être la conclusion d’un périple de plus d’un an et demi pour le groupe dirigé par Satya Nadella. Dans un communiqué, la CMA a donné son verdict tant attendu : « Nous avons approuvé le nouvel accord permettant à Microsoft d’acheter Activision Blizzard sans droits de jeu sur le cloud. En août, Microsoft a fait une concession qui verrait Ubisoft, au lieu de Microsoft, acheter les droits de jeux dans le cloud d’Activision ».

C’est en renonçant à acquérir les droits clouds pour les quinze prochaines années de tous les jeux actuels et futurs du catalogue d’Activision Blizzard que le géant de la tech a su convaincre le régulateur britannique. Si de nombreuses autorités dont la Commission européenne avaient finalement accepté les concessions de Microsoft, incluant des accords avec plusieurs grands noms de l’industrie comme Nintendo et Nvidia, la CMA n’avait pas été convaincu dans un premier temps.

À plusieurs reprises, l’organe antitrust du Royaume-Uni affirmait qu’un tel rachat représentait un risque pour la concurrence dans le secteur du cloud gaming. Microsoft avait fait appel de sa décision, le temps pour lui de signer un accord avec le français Ubisoft. « Avec la vente à Ubisoft des droits d’Activision sur le cloud gaming, nous avons fait en sorte que Microsoft ne puisse pas avoir la mainmise sur ce marché important et en plein développement, » a déclaré Sarah Cardell, la directrice générale de la CMA.

Un grand soulagement pour Microsoft qui va bien acquérir Activision Blizzard

À l’Agence France Presse, Brad Smith, le président de Microsoft, a assuré « avoir franchi le dernier obstacle réglementaire pour finaliser cette acquisition ». Selon lui, la fusion entre la filiale jeu vidéo de son entreprise avec Activision Blizzard « profitera aux joueurs et à l’industrie du jeu dans le monde entier ».

Pendant des mois, la firme de Redmond a tenté de convaincre les autorités de la concurrence du monde entier de valider son projet d’acquisition. Annoncé en janvier 2022, Microsoft avait signé un accord avec le studio de développement à l’origine des titres vidéoludiques Call of Duty et World of Warcraft afin de le racheter contre la somme de 68,7 milliards de dollars.