Les exportations de smartphones de la marque chinoise Xiaomi vers l’Inde ont chuté de 41 % lors du premier trimestre 2023. Un résultat catastrophique pour l’entreprise chinoise qui la place en quatrième place du marché des smartphones dans le pays, après avoir dominé le secteur pendant plus de cinq ans.

Xiaomi perd sa place de leader au détriment de Samsung

Selon une étude d’IDC relayée par le South Chine Morning Post, Xiaomi aurait livré 5 millions de smartphones en Inde entre janvier et mars 2023. Un chiffre correspondant à 16,4 % du marché. Une baisse nette par rapport aux 8,5 millions d’unités écoulées lors de la même période, l’année dernière. À époque le géant chinois des smartphones était toujours le premier acteur de ce marché.

Selon Will Wong, analyste chez IDC, « la baisse des expéditions de Xiaomi était principalement due au fait que le fournisseur se concentrait sur la liquidation de ses stocks dans un contexte de faible demande des consommateurs locaux ». De quoi apporter « une structure plus résiliente dans un contexte où être rentable et conserver une bonne trésorerie sont importants ».

Les difficultés de Xiaomi proviennent en partie de la baisse générale des ventes de smartphones, que ce soit dans le monde ou en Inde. Les consommateurs ont de plus en plus tendance à conserver leurs appareils. À titre d’exemple, les exportations de smartphones toutes marques confondues ont chuté de 16 % lors des trois derniers mois, pour un total de 31 millions d’unités. Devant Xiaomi, ses concurrents chinois Vivo et Oppo sont respectivement deuxième et troisième. Samsung pique la première place de Xiaomi avec 6,2 millions de smartphones livrés.

Xiaomi obligé de composer avec la détérioration des relations entre la Chine et l’Inde

La baisse des ventes n’est pas la seule raison de ces mauvais chiffres pour Xiaomi. La marque chinoise a été touchée par la détérioration des relations entre la Chine et l’Inde. Au niveau de l’Himalaya, à la frontière de l’État indien de l’Arunachal Prasdesh et de la région du Tibet, les deux pays se sont déjà affrontés à plusieurs reprises.

Les tensions ont été ravivées en 2020 lors du Combat de la vallée de Galwan aboutissant à la mort d’une vingtaine de soldats indiens, et d’une quarantaine de soldats chinois. Depuis, New Delhi exerce une pression croissante sur les entreprises technologiques chinoises. De nombreuses applications chinoises ont été bannies du pays. Le gouvernement indien a lancé des enquêtes autour des agissements des sociétés chinois implantés dans son pays.

Enfin, Xiaomi doit composer avec la perte de Manu Jain, l’architecte de son succès en Inde. Il était le directeur de la filiale indienne de l’entreprise pendant sept ans, avant de devenir vice-président global de la marque entre 2021 et 2023. Durant ces neuf années, il avait réussi à installer le géant chinois des smartphones sur le marché indien, en surclassant ses concurrents. Une des raisons de son départ serait justement liée à la détérioration des relations sino-indienne.