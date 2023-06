Alors qu’elle dévoilait, le 5 juin, lors de la WWDC 2023, le Vision Pro, son premier casque de réalité mixte, Apple continue ses investissements dans le secteur. La marque à ...

Alors qu’elle dévoilait, le 5 juin, lors de la WWDC 2023, le Vision Pro, son premier casque de réalité mixte, Apple continue ses investissements dans le secteur. La marque à la pomme a confirmé, le 6 juin, s’être offert la start-up Mira, spécialisée dans la réalité augmentée. Cette dernière compte parmi ses clients Nintendo, l’armée de l’air et la marine américaines.

Les compétences de Mira au service d’Apple

C’est dans une publication privée de Ben Taft, président-directeur général de Mira, sur Instagram, entrevue par The Verge, que la nouvelle est tombée. « J’ai hâte de découvrir le prochain chapitre de Mira, chez Apple 🙂 », écrivait-il dans la description, « de la chambre d’étudiant au rachat, ce voyage aura duré 7 ans ». Contacté par le média américain, Apple a confirmé l’information, révélant que « nous achetons de temps en temps de petites entreprises technologiques sans discuter de nos objectifs ou de nos projets ». Les desseins du géant de la tech avec la start-up californienne restent donc flous.

Le Prism Pro, le casque de réalité mixte de Mira, est utilisé dans de nombreuses industries comme la fabrication de produits chimiques, les services miniers, le secteur du divertissement ou encore de la défense. Dans les parcs à thèmes Universal Studios situés à Los Angeles et Osaka, celui-ci sert à renforcer l’immersion au sein de l’attraction inspirée de l’univers de Mario Kart en mêlant l’environnement virtuel et physique pour recréer les célèbres décors du jeu.

Selon The Verge, en plus d’un partenariat avec l’armée de l’air américaine, Mira possède un accord de 702 351 dollars avec la marine. Les pilotes ont recours au Prism Pro pour afficher des informations essentielles à leurs manœuvres.

Apple et Meta vont se disputer le marché de la réalité mixte

Si les intentions d’Apple envers Mira restent opaques, il est clair que l’expertise de la start-up lui permettra d’avancer ses ambitions dans le marché de la réalité mixte. Son premier produit, le très longtemps attendu Vision Pro, a été présenté par Tim Cook comme un « ordinateur spatial », reposant sur un fonctionnement similaire au Prism Pro.

Le mastodonte veut venir concurrencer Meta et sa série de casques Quest qui domine largement ce secteur avec près de 90 % des parts de marché grâce au Quest 2. Après plusieurs années de travail, et de repousse, Apple est bien déterminé à rattraper son retard face à un rival qui, trois jours auparavant, dévoilait son tout nouveau casque proposant de la réalité mixte. Suite à l’acquisition et afin de combler l’écart qui les sépare, Apple aurait déjà engagé au moins 11 employés de Mira pour l’épauler sur ses travaux.