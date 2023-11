Situation de crise chez Cruise. L’entreprise de conduite autonome, filiale de General Motors, vient de perdre son PDG et cofondateur, Kyle Vogt. Depuis quelques semaines, les véhicules de la société ...

Situation de crise chez Cruise. L’entreprise de conduite autonome, filiale de General Motors, vient de perdre son PDG et cofondateur, Kyle Vogt. Depuis quelques semaines, les véhicules de la société ne circulent plus aux États-Unis.

General Motors reprend Cruise en main

« Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Cruise », a annoncé Vogt dans une publication sur X, anciennement Twitter. Pourtant, la firme continuait encore de croître il y a peu, en s’affichant comme l’un des leaders du secteur de la conduite autonome et des taxis robots. Ses voitures transportaient encore des passagers à San Francisco, Phoenix et Houston il y a peu.

Le 2 octobre dernier, alors que plusieurs de ses véhicules étaient déjà impliqués dans des accidents, l’un d’entre eux n’a pas repéré une femme projetée sur sa route après avoir été renversée. Traînée sur une vingtaine de mètres, la victime a été grièvement blessée. Les autorités américaines ont ouvert une enquête à l’encontre de la société, qui a depuis suspendu ses activités.

General Motors a perdu environ 1,9 milliard de dollars sur Cruise entre janvier et septembre 2023, dont 732 millions de dollars pour le seul troisième trimestre. Le moral des employés est, par ailleurs, au plus bas depuis l’incident du 2 octobre, ceux-ci pointant du doigt une mauvaise gestion qui n’a pas donné la priorité à la sécurité au sein de l’entreprise.

Le constructeur américain prévoit désormais de jouer un rôle plus actif dans sa filiale, et devrait approfondir son implication en l’absence de Kyle Vogt. Au lieu d’installer un nouveau directeur général, General Motors a ainsi nommé deux présidents qui rendront compte à son conseil d’administration : Mo Elshenawy, vice-président exécutif de Cruise chargé de l’ingénierie, et Craig Glidden, avocat général de General Motors.

Le secteur de la conduite autonome fragilisé

Mary Barra, directrice générale de General Motor, a tenu à revigorer ses salariés, en faisant part d’ambitions solides sur la durée. « Le conseil d’administration et moi-même tenons également à ce que vous sachiez que nous nous efforçons d’assurer la réussite à long terme de Cruise. La confiance du public est essentielle à cet égard. Alors que nous travaillons à reconstruire cette confiance, la sécurité, la transparence et la responsabilité seront nos étoiles polaires », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Kyle Vogt assure que Cruise « n’en est qu’à ses débuts » et détient « un grand avenir devant elle ». L’entrepreneur rêvait de construire des voitures autonomes depuis sa plus tendre enfance. Il a également fondé une entreprise qui est par la suite devenue Twitch.

Les bouleversements survenus chez Cruise ont suscité l’inquiétude de ses concurrents, à l’instar de Waymo ou de Zoox. Ces derniers craignent, notamment, que les régulateurs ne renforcent leur application et leur surveillance du secteur, ralentissant ainsi leurs plans d’expansion.