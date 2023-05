Les rivalités entre Uber et Google semblent être un lointain souvenir. Le leader du VTC s’associe à Waymo, la filiale de véhicule autonome d’Alphabet. À Phoenix, l’application d’Uber proposera d’ici ...

Un second partenariat entre Uber et Waymo

Dans son communiqué de presse, Uber déclare « Waymo et Uber sont ravis d’annoncer un nouveau partenariat stratégique pluriannuel pour rendre le Waymo Driver accessible à plus de personnes via notre plateforme à partir de Phoenix ». Le choix de la capitale de l’Arizona pour lancer ce partenariat n’est pas anodin. Depuis plus de 5 ans, la ville est le terrain de jeu de Waymo. Elle y teste son service de voiture autonome sur plus de 400 kilomètres carrés et a lancé en novembre dernier son application Waymo One.

D’ici quelques mois, il s’agira d’un « nombre fixe » de véhicules Waymo qui seront attribués aux passagers d’Uber et les clients d’Uber Eats. Les deux entreprises n’ont pas souhaité divulguer le nombre exact de robots-taxis mis à disposition. La filiale d’Alphabet précise tout de même que les clients de Phoenix pourront commander un véhicule Waymo aussi bien par l’application d’Uber que l’application Waymo One.

Tekedra Mawakana, codirecteur général de Waymo s’est réjoui de ce partenariat « Nous sommes ravis d’offrir un autre moyen aux gens d’expérimenter les avantages agréables de l’autonomie complète ». Il ajoute « Uber est depuis longtemps un leader dans le domaine et l’association de nos technologies offre à Waymo l’opportunité d’atteindre encore plus de personnes ». De son côté, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi est tout aussi optimiste « Uber donne accès à un marché mondial et fiable dans les domaines de la mobilité, de la livraison et du transport de marchandises (…) La conduite entièrement autonome fait partie de la vie quotidienne, et nous sommes ravis d’apporter l’incroyable technologie de Waymo à la plateforme Uber. »

Il s’agit du second partenariat pour Waymo et Uber, qui s’était pourtant séparé de sa division de conduite autonome il y a deux ans. Uber Freight, la branche de transport de marchandises de l’entreprise de VTC, et la filiale d’Alphabet ont annoncé le 7 juin 2022 un partenariat pour permettre une amélioration des conditions de travail des chauffeurs routiers au sein du marché de la logistique de fret. Auparavant, les deux entreprises étaient toutes les deux en litige dans une affaire liant un ex-ingénieur de Waymo ayant volé des secrets commerciaux.

Pour le secteur des robot-taxis, le partenariat entre Waymo et Uber est une bonne nouvelle. Au cours des dernières années, les entreprises spécialisées ont connu d’importantes difficultés économiques. Elles ont dû réagir en licenciant des salariés, ou mettant la clef sous la porte comme Argo AI en septembre dernier, pourtant soutenu par Ford et Volkswagen.