Certains habitants du quartier de Mosaic, à Fairfax, à une trentaine kilomètres de la capitale américaine Washington D.C. auront une surprise lorsque le déjeuner qu’ils ont commandé sur Uber Eats arrivera. Depuis ce 20 avril, des robots autonomes de la start-up Cartken s’occuperont des livraisons.

La livraison autonome se teste partout

Uber et Cartken se connaissent. En décembre ils avaient déjà lancé ensemble une première expérimentation à Miami. À l’époque Christian Bersch, co-fondateur et PDG de la start-up se félicitait de ce partenariat, « Ensemble, nous avons la possibilité de réduire les embouteillages, d’aider les commerces locaux à augmenter leur capacité de livraison et d’offrir aux consommateurs des livraisons rapides, pratiques et sans émissions ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les appareils – leur nombre n’a pas été révélé – qui vont parcourir le quartier sont capables de livrer jusqu’à deux paquets, peuvent rouler avec leurs six roues jusqu’à 9 km/h. Ils sont parfaitement autonomes sauf en cas de scénario imprévu. Dans ce cas le robot peut appeler un opérateur pour aviser. Anjali Jindal Naik, co-fondatrice et directrice des opérations de Cartken, a déclaré que « Cartken est à un point d’inflexion, où nous apportons rapidement notre IA, notre vision par ordinateur et nos robots autonomes, sans lidar vers plus d’endroits ».

La configuration du test à Fairfax a ses particularités. Le quartier de Mosaic est commerçant, il compte plus d’une quarantaine de restaurateurs. Il évoque un campus universitaire note TechCrunch. Les trottoirs, le caractère relativement fermé du lieu en fait un terrain de jeu idéal pour les robots de Cartken. L’entreprise les expérimente dans ce cadre par ailleurs, avec cette fois Gruhub.

Uber a, sans surprise, également d’autres partenariats avec des entreprises de véhicules autonomes. À Los Angeles, Serve Robotics et Motional expérimentent avec Uber Eats un robot similaire. Motional et Uber testent un système de robotaxi à Las Vegas et l’entreprise de VTC a également un accord avec une autre entreprise, Nuro.

Les programmes de livraisons autonomes se sont multipliés, Amazon, Alibaba, Walmart et même Ford s’y intéressent. En France il existe également une initiative de cette nature, lancée par la métropole de Montpellier depuis l’automne 2021 avec la start-up Twinswheel.