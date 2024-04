Meta s’adapte aux nouvelles tendances et remanie le format vidéo de Facebook. Le rendu s’apparente très clairement à l’interface de TikTok.

Le format vertical par défaut

Ainsi, toutes les vidéos vont s’afficher par défaut en mode vertical et en plein écran, qu’il s’agisse de Reels ou de formats plus longs. Les utilisateurs pourront scroller pour passer au contenu suivant, et bénéficieront d’un algorithme de recommandation plus optimisé selon leurs goûts, explique la société dans un billet de blog. Ils auront également la possibilité de visionner certaines vidéos en mode horizontal.

Ce nouveau lecteur sera d’abord déployé sur les appareils iOS et Android aux États-Unis et au Canada, avant d’être étendu à l’échelle mondiale dans les mois à venir. Facebook continue clairement sur sa lancée, après avoir introduit les Reels sur son réseau social et davantage axé la plateforme sur la vidéo. Cette décision s’explique par l’évolution de la consommation de vidéos, qui s’effectue désormais principalement sur mobile.

Elle témoigne également de l’immense influence de TikTok. Instagram, Snapchat ou encore LinkedIn ont tous lancé des fonctionnalités de vidéos courtes similaires à l’application chinoise, qui ne cesse de croître depuis 2019. Facebook va également recommander plus de vidéos sur sa plateforme, en mettant l’accès sur les Reels.

En plus de mieux concurrencer Facebook ou TikTok, le format pourrait augmenter le temps passé par les utilisateurs sur le site, ainsi que le nombre de vues et de clics publicitaires. De son côté, la plateforme chinoise a elle aussi allongé la durée maximale des vidéos, afin d’attirer plus de créateurs.

We’re rolling out an updated video player that makes it easier to explore videos on @Facebook.https://t.co/xQOExA6YxW pic.twitter.com/fsigSHTh01 — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 3, 2024

Facebook pousse les créateurs à réaliser des Reels

Ces changements ont aussi des implications pour les créateurs et les annonceurs, en modifiant potentiellement les facteurs clés auxquels ils s’intéressent, comme le temps de visionnage, le nombre de vues et la portée. Facebook conseille d’ailleurs aux créateurs de déployer davantage d’énergie dans les Reels, et les invite à rejoindre son programme publicitaire dédié au format. Ce dernier est « en train de passer à un modèle basé sur la performance, qui rémunère les créateurs en fonction de la performance de la vidéo plutôt que de la performance d’une publicité », précise l’entreprise.

En misant sur la vidéo courte, le réseau social, boudé par les jeunes générations, pourrait voir sa popularité grandir auprès de ces dernières. Cette annonce intervient au moment où TikTok est menacée d’interdiction aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.