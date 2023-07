Facebook Watch fait peau neuve et change de nom. Meta a décidé de totalement réinventer le hub vidéo de son réseau social phare, en mettant l’accent sur les nouvelles tendances.

Meta booste les Reels

Lancé en 2018 avec la vidéo à la demande comme modèle, Facebook Watch a depuis subi d’importants changements pour s’adapter aux orientations du marché. L’arrivée de TikTok a totalement chamboulé le secteur des réseaux sociaux, propulsant le format de courtes vidéos et le scroll infini sur le devant de la scène. En réponse, Meta a lancé les Reels sur Instagram, qui ont ensuite été déployés sur Facebook.

Le réseau social bleu obtient une nouvelle refonte : son onglet Facebook Watch devient tout simplement Vidéo, et va mettre en avant des Reels, des contenus en direct ainsi que des vidéos plus longues. Il proposera un « feed personnalisé » sur lequel les utilisateurs pourront scroller verticalement (comme sur Instagram et TikTok). Meta pense également aux créateurs en améliorant les outils de montage pour créer des Reels depuis Facebook.

Depuis plus d’un an, l’entreprise pousse ses créateurs et utilisateurs à la création de Reels. Le format est celui qui génère le plus de portée sur Instagram, selon une étude publiée par Hype Auditor en 2022. Lors de son dernier bilan trimestriel, Meta a d’ailleurs affirmé que le temps passé sur Instagram avait augmenté de 24 %, lui permettant de générer davantage de revenus grâce aux Reels.

Les outils de monétisation du format ont récemment été déployés à davantage de créateurs pour leur permettre de mieux capitaliser sur la vidéo courte.

Les tendances d’utilisation ne sont plus les mêmes

L’onglet Video de Facebook se dote en outre d’une partie baptisée Explorer. Très similaire à ce que l’on trouve sur Instagram, elle mise « à la fois sur la collecte manuelle de données et le machine learning pour sélectionner les sujets et les vidéos populaires », écrit la société dans un billet de blog.

Depuis un certain temps, Meta permet aux créateurs de poster des Reels sur Instagram et Facebook en même temps. L’entreprise veut encore plus fusionner ses deux plateformes : les utilisateurs peuvent désormais commenter les Reels Instagram qu’ils regardent sur Facebook grâce à la découverte de vidéos.

À travers ces nouveautés, la firme entend fournir aux utilisateurs un contenu vidéo plus divertissant, conformément aux tendances d’utilisation. Si les usagers passent plus de temps sur l’application grâce aux vidéos recommandées, la création et l’engagement y sont en baisse. Les gens sont aujourd’hui beaucoup moins enclins à publier des mises à jour personnelles sur Facebook. Meta mise donc sur la vidéo pour susciter l’intérêt de ses 2,9 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.