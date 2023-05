Meta a-t-il trouvé un modèle de monétisation pour les courtes vidéos sur ses plateformes ? La société mère de Facebook et Instagram a annoncé dans un billet de blog un nouveau programme de monétisation pour les créateurs de Reels. Leurs revenus pourraient être largement impactés par ce changement.

Les vues seront reines sur Facebook et Instagram

En février 2022, Meta a lancé, en parallèle des Facebook Reels, son premier programme de monétisation pour les créateurs. Ceux-ci pouvaient gagner de l’argent en fonction des revenus publicitaires générés par leurs vidéos. Quelques semaines plus tard, l’entreprise a déployé un programme de monétisation complémentaire. Il permettait au créateur de gagner de l’argent supplémentaire en atteignant des objectifs spécifiques comme un certain nombre de vues ou de réactions. En mars 2023, celui-ci a été mis en pause pour « évoluer ».

Une évolution enfin arrivée, Meta a déclaré dans son billet de blog « ​​Nous faisons évoluer le programme pour rémunérer les créateurs en fonction des performances de leurs Reels publiques, et non des revenus des publicités sur leurs Reels ». En d’autres termes, les créateurs engendrant le plus grand nombre de vues gagneront le plus d’argent. L’entreprise de Mark Zuckerberg justifie ce changement par l’impact négatif sur les créateurs du précédent système, « De nombreuses variables échappant au contrôle des créateurs ont influencé leurs revenus publicitaires, comme le nombre d’annonces déjà diffusées à une personne qui consulte leur contenu ».

Des revenus encore flou pour les créateurs

Ce nouveau programme n’est disponible que pour les Facebook Reels. Pour le même format sur Instagram, il devrait être disponible dans les « prochaines semaines ». Pour l’instant, l’entreprise n’a pas détaillé quels seront les nouveaux revenus des créateurs. L’ancien programme promettait des bonus mensuels allant jusqu’à 35 000 dollars. Un porte-parole a déclaré à Engadget que « l’objectif principal est que les créateurs puissent recevoir des paiements cohérents ». Il précise que le programme permet à davantage de créateurs de pouvoir s’inscrire et ainsi gagner de l’argent.

Les programmes de monétisation ne sont pas les seuls moyens pour un créateur de gagner de l’argent grâce à ses Reels. Beaucoup d’entre eux font des placements de produits et vendent des objets directement sur leurs Shops personnalisés. À partir du 10 août 2023, ils devront obligatoirement activer le paiement in-app s’ils souhaitent continuer leur activité. Une manière pour Meta de prendre une légère taxe sur chaque transaction.

Meta n’est pas la seule entreprise à explorer différents types de programme de monétisation pour les créateurs. En octobre 2022, TikTok a déployé un nouveau fonds pour les créateurs afin de promouvoir les vidéos de plus d’une minute. En février dernier, YouTube a commencé à rémunérer les créateurs de Shorts de la même manière que ceux produisant des vidéos longues.