Facebook vient d’annoncer le portage des Reels d’Instagram vers Facebook pour l’ensemble des utilisateurs, peu importe leur pays. Si les stories sont visibles sur ordinateur, pour l’instant Meta fait le choix du 100% mobile avec une disponibilité sur iOS et Android.

Une réponse à TikTok

Les bonnes idées finissent toujours par débarquer sur le plus gros réseau social du monde. À l’instar des Stories, trait jadis unique de l’application Snapchat qui terminèrent sur Instagram puis Facebook, Meta a souhaité s’accaparer la fraîcheur des contenus que propose TikTok.

C’est alors qu’en juin 2020 Instagram annonce le lancement des Reels, un format de vidéo aux codes similaires à ceux de l’application chinoise. D’abord disponible en France, en Allemagne et au Brésil, Meta l’ouvrira à 50 pays deux mois plus tard.

Shopping, bibliothèque musicale, duos … Meta a très rapidement porté les Reels pour en faire un format mature, et surtout en faire un terrain de création privilégié à TikTok. Volonté poussée jusqu’à la réduction de la visibilité des vidéos partagées sur Instagram abordant un filigrane de son concurrent.

Désormais, c’est un des contenus les plus consultés sur Instagram, de quoi motiver Meta à exporter les Reels sur Facebook.

Les Reels débarquent sur Facebook

L’envie de Meta d’exporter les Reels d’Instagram vers Facebook n’est pas nouvelle. En juin 2021, un test présentait un onglet dédié aux côtés de celui dédié aux stories, et aux salons (audio ou vidéo). Plus tôt, des Reels étaient apparus dans le fil d’actualité Facebook de quelques utilisateurs indiens. Aujourd’hui, Mark Zuckerberg sonne la fin des tests et officialise l’arrivée des Reels sur Facebook pour tous les utilisateurs dans le monde, sur iOS et Android.

Dans l’interface de l’application mobile, les vidéos auront plusieurs espaces dédiés. Les Reels seront disponibles dans un carrousel dans le fil d’actualité, en amont dans un onglet accolé aux stories, et dans une sélection disponible sur les Pages et profils de créateurs. Facebook les proposera également dans les groupes. Finalement, tout ce qui avait pu être identifié lors des tests préalables est exploité.

Meta n’arrive cependant pas les mains dans les poches. Les créateurs vont avoir la possibilité d’accéder à des outils de monétisation pour leurs contenus. Depuis juin Instagram s’emploie déjà à diffuser des spots entre les contenus et à transmettre une partie des bénéfices aux créateurs. Sur Facebook, même projet, complété par des autocollants publicitaires à la discrétion modérée. Aussi, des étoiles, sortes de « cadeaux virtuels » offerts par les utilisateurs aux créateurs, seront bientôt disponibles. Ces fonctions sont disponibles seulement pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Meta annonce une extension plus large dans les semaines qui suivent.

L’arrivée des Reels sur Facebook n’était qu’une question de semaines ou de mois. Reste cependant à s’assurer que le succès de ces vidéos sur TikTok et Instagram recevra le même écho.