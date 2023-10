Si la fin du partage de compte Netflix n’est pas du goût de tous les abonnés, l’entreprise californienne semble commencer à récolter les bénéfices de son nouveau règlement. Ce mercredi, elle dévoilait des résultats trimestriels très satisfaisants, enregistrant 8,7 millions d’utilisateurs supplémentaires. Ils sont désormais 247,1 millions à avoir souscrit à la plateforme de streaming.

11 % d’abonnés supplémentaires

Entre juillet et septembre, Netflix a engrangé 11 % de nouveaux abonnés. Une forte hausse que la société américaine attribue principalement à la popularité de ses contenus originaux et à l’appétence grandissante pour le streaming à l’échelle mondiale.

Le succès de sa nouvelle tarification joue aussi un rôle clé dans ces bons résultats. Fin mai, la plateforme mettait fin au partage de comptes entre les utilisateurs ne résidant pas dans le même foyer. Une nouvelle politique qui a obligé une myriade d’internautes qui profitaient jusqu’alors des identifiants de leurs proches à payer pour regarder leurs films et séries préférés. Selon les chiffres de Netflix, cela concernait plus de 100 millions de téléspectateurs.

Cette stratégie a rapidement porté ses fruits : dans les quatre jours qui ont suivi cette annonce, l’entreprise a enregistré, en moyenne, 70 000 nouveaux abonnés quotidiens. Sur le deuxième et le troisième trimestre cumulés, elle a gagné 14,6 millions de clients. Le spécialiste de streaming s’attend à ce que cette tendance se poursuive au cours du quatrième trimestre.

Un chiffre d’affaires qui croît, le prix des abonnements aussi

Tout est également au beau fixe côté revenus. Netflix a enregistré un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période l’année précédente. Côté bénéfices, ce sont près de 1,7 milliard de dollars qui ont été récoltés, en hausse de 20 % par rapport à 2022. Cette croissance est notamment liée à la popularité de son abonnement avec publicité, qui présente « une adhésion en hausse de près de 70 % d’un trimestre à l’autre, et 30 % des inscriptions ». Cette offre, affichée à 5,99 euros en France, séduit les foyers les plus modestes.

Si son prix reste, pour le moment, inchangé, ce n’est pas le cas des abonnements Essentiel et Premium. L’entreprise de Los Gatos a profité de l’annonce de ses résultats trimestriels pour dévoiler une augmentation de ses tarifs sur certains marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. La nouvelle grille tarifaire s’applique dès aujourd’hui.

Netflix estime que ses formules, et particulièrement le Standard avec publicité, sont « extrêmement compétitives par rapport aux autres plateformes de streaming ». Le groupe justifie ces changements en expliquant qu’« au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus ».