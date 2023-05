C’est officiel. Les utilisateurs français de Netflix ne peuvent plus partager leur compte gratuitement avec une personne en dehors de leur foyer. Une démarche jugée nécessaire par le géant du ...

C’est officiel. Les utilisateurs français de Netflix ne peuvent plus partager leur compte gratuitement avec une personne en dehors de leur foyer. Une démarche jugée nécessaire par le géant du streaming, qui cherche à diversifier ses sources de revenus.

C’était inéluctable

Le partage de mot de passe a longtemps été un argument de vente pour Netflix. L’année 2022 a toutefois été particulièrement pénible pour la société, comme pour tout le secteur du streaming, la poussant à revoir sa stratégie. Le constat a été sans appel. L’année dernière, plus de 100 millions de téléspectateurs de Netflix visionnaient le service en utilisant des mots de passe empruntés, entraînant un manque à gagner pharaonique pour l’entreprise.

Netflix a commencé à tester des formules pour mettre fin au partage de compte gratuit dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, puis a étendu sa fonctionnalité au Canada, en Espagne et au Portugal en février dernier. Cette fois, ce sont plus d’une centaine de pays qui sont touchés, notamment la France et les États-Unis. « Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c’est-à-dire votre foyer », indique la plateforme dans un e-mail envoyé à ses abonnés.

« Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n’importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils », continue-t-elle.

Deux options pour les utilisateurs

Deux options sont proposées pour les personnes profitant d’un profil gratuit sur le compte d’un proche. Elles peuvent transférer leur profil vers un abonnement qu’elles paieront elles-mêmes en gardant ainsi toutes leurs préférences, ou le détenteur du compte peut ajouter un abonné supplémentaire. Dans ce cas, il paiera 5,99 euros de supplément chaque mois.

Netflix sait que cette décision engendrera une perte d’abonnés, mais s’attend à ce qu’elle lui soit bénéfique sur le long terme. « Au début, il y a des annulations. Et puis les personnes qui se servaient d’identifiants empruntés créent leurs propres comptes et ajoutent des profils, et nous regagnons du terrain en termes d’abonnements et de revenus », commentait Greg Peters, co-PDG de l’entreprise, en avril dernier.

En plus de la fin du partage de compte, le géant du streaming a pris d’autres mesures afin de générer plus de revenus et de rationaliser ses dépenses. Il a par exemple lancé une offre moins onéreuse, mais soutenue par la publicité, qui cumule environ 5 millions d’abonnés. En parallèle, la firme a annoncé une restructuration afin de produire moins de contenu mais de meilleure qualité.