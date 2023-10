À son tour, Netflix envisage une nouvelle augmentation du prix de son offre sans publicité. Objectif, inciter les utilisateurs à se tourner vers son autre formule, moins onéreuse, mais avec ...

À son tour, Netflix envisage une nouvelle augmentation du prix de son offre sans publicité. Objectif, inciter les utilisateurs à se tourner vers son autre formule, moins onéreuse, mais avec annonces.

La publicité plus rentable

Il s’agit d’une tendance qui prend de l’ampleur dans le secteur du streaming. De plus en plus de services augmentent leurs tarifs, tout en proposant une seconde offre moins chère supportée par la publicité, à l’instar de Prime Video ou de Disney+.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les premiers retours sont sans appel. Disney, Netflix et Warner Bros. Discovery ont fait savoir que les versions de leurs plateformes financées par la publicité génèrent plus d’argent par utilisateur que les autres, les recettes publicitaires compensant largement le coût d’abonnement moins élevé. Netflix compte bien capitaliser sur cette tendance et prévoit à nouveau d’augmenter sa formule sans publicité. Il s’agit de l’une des seules plateformes à ne pas avoir haussé ses prix au cours de l’année dernière, à l’exception de l’instauration de la fin du partage de compte.

Selon des informations recueillies par le Wall Street Journal, la société prévoit d’attendre la fin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood avant d’opérer ces changements. Les négociations ont repris entre les manifestants et les productions.

Cette nouvelle augmentation, initialement prévue aux États-Unis et au Canada puis sur d’autres marchés par la suite, devrait permettre d’attirer davantage d’utilisateurs vers l’abonnement avec publicité de la plateforme.

Le sport comme nouvelle source de revenus

Ces nouvelles politiques tarifaires interviennent après que les entreprises de streaming ont perdu des milliards de dollars ces dernières années. Elles ont massivement dépensé dans le contenu tout en facturant leurs services à des prix défiant toute concurrence, dans le but d’assurer une croissance rapide.

Depuis, la plupart des sociétés cherchent à se réorganiser pour atteindre la rentabilité. Cela passe par des modifications au niveau de leurs offres, mais également de leur contenu. Le sport est une catégorie prisée, grâce à sa capacité à attirer un grand nombre de téléspectateurs.

Disney+ est actuellement en pourparlers pour lancer une offre de sport en direct sur ses marchés en dehors des États-Unis. Le mois dernier, Warner Bros. Discovery a annoncé l’ajout prochain d’événements sportifs en direct à son service Max.

Ce modèle a déjà été adapté par certains de leurs concurrents. Aux États-Unis, Apple TV+ propose les matchs de la MLS, la ligue de football locale, tout comme Amazon Prime Video dispose des droits de la Ligue 1 en France.