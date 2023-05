Six mois après le lancement de son abonnement comprenant des publicités, Netflix fait un premier bilan. À l’occasion d’une conférence vouée aux annonceurs ce 17 mai, le géant de la ...

Six mois après le lancement de son abonnement comprenant des publicités, Netflix fait un premier bilan. À l’occasion d’une conférence vouée aux annonceurs ce 17 mai, le géant de la SVoD a indiqué que cette formule cumulait déjà presque 5 millions d’utilisateurs actifs.

La firme dresse un premier tour d’horizon encourageant pour cette nouvelle offre, proposée depuis le 3 novembre à 5,99 euros en France. Pour rappel, cette dernière donne accès à pratiquement tout le catalogue Netflix (certains contenus sont inaccessibles pour des raisons de licence), mais avec la diffusion de spots publicitaires et sans possibilité de télécharger des contenus localement pour les regarder hors-ligne.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Une offre devenue attractive

D’après Jeremi Gorman, responsable de la publicité chez Netflix, les utilisateurs de cette nouvelle formule ont en moyenne 34 ans. Durant sa présentation, l’intéressé a en outre ajouté que les niveaux d’engagement observés étaient semblables à ceux enregistrés sur d’autres types d’abonnement, mais aussi que la base d’abonnés à cette offre avait « plus que doublé » depuis le début de l’année.

Notons qu’en avril, la plateforme de streaming a considérablement amélioré sa formule dotée de publicités, en passant à une définition plus importante (Full HD), et en permettant aux utilisateurs d’y regarder des contenus sur deux écrans en simultanée… le tout sans toucher au prix. À son lancement, l’offre était bien moins attractive, avec une définition bloquée en 720p seulement et l’accès aux contenus sur un seul et unique écran.

Cette amélioration explique, en partie, la hausse d’abonnés observée récemment. Rappelons toutefois que les 5 millions abonnés de cette formule avec publicités restent encore largement minoritaires, Netflix dénombrant un total de 232,5 millions d’utilisateurs actifs.

Netflix veut maintenant soigner les annonceurs

Profitant quoi qu’il en soit de cette dynamique favorable, Netflix veut proposer de nouvelles possibilités de parrainage à ses annonceurs. On apprend notamment qu’il sera bientôt possible de sponsoriser la présentation de séries lors de leur lancement, mais aussi d’aligner les parrainages avec les périodes de vacances, les fêtes de fin d’année ou les moments forts d’une marque. Netflix promet également qu’une option « Top 10 » garantira bientôt aux annonceurs un placement sur les 10 contenus les plus populaires, pays par pays.

À compter du quatrième trimestre 2023, les annonceurs diffusant sur Netflix seront enfin en mesure d’utiliser les Nielsen Digital Ad Ratings afin de mesurer la portée de leurs campagnes. Dans la même veine, un accord avec la société de mesure des données EDO a aussi été annoncé.