Avec 232,5 millions d’abonnés en tout, Netflix a gagné environ 2,5 millions d’abonnés lors du premier trimestre 2023, un chiffre légèrement en deçà de ce que prévoyaient les spécialistes. Pour le géant du streaming vidéo, l’année 2023 devrait être une année pivot, celle où elle va concrétiser sa stratégie de diversification de ses sources de revenus.

Après une année 2022 compliquée, Netflix a redressé la barre

Entre janvier et mars 2023, Netflix enregistre un chiffre d’affaires de 8,16 milliards de dollars, conforme aux prévisions du marché. Selon un communiqué de l’entreprise, elle aurait profité d’un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, ce qui constitue une baisse de 18 % par rapport au trimestre précédent.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour Paul Verna, analyste d’Insider Intelligence, « Ces résultats assez tièdes ne prouvent pas que l’entreprise va être capable de revitaliser ses activités avec la publicité et le partage de mots de passe payant ». En 2022, l’entreprise annonçait pour la première fois de son histoire qu’elle perdait des abonnés. Une nouvelle qui a poussé Netflix à mettre les bouchées doubles et se réinventer.

Pour redresser la barre, Netflix a lancé un abonnement avec publicité, moins cher que ceux proposés initialement par l’entreprise. Grâce à cette offre, l’entreprise a réussi à attirer 7,7 millions de nouveaux utilisateurs, mieux que les 4,5 millions de nouvelles souscriptions initialement espérées. Pour essayer d’accroître toujours plus son nombre d’abonnés, le service de streaming vidéo (SVOD) devrait déployer dans de nouveaux pays la limitation du partage de compte. Initialement testé en Amérique du Sud, ce système devrait arriver en Amérique du Nord et en Europe dans les prochains mois.

La stratégie de diversification de Netflix pourrait bien porter ses fruits

Parallèlement, Netflix tente de diversifier ses revenus. De ce fait, elle a annoncé qu’elle mettrait un terme d’ici la fin de l’année à la location de DVD par courrier. C’est grâce à ce service que Netflix a initialement fait sa renommée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les personnes abonnées à ce service recevaient tous les mois un ou plusieurs DVD qu’elles renvoyaient par la suite à l’entreprise quelques semaines plus tard, le temps de pouvoir regarder leur contenu.

Avec l’avènement d’internet, Reed Hastings, cofondateur et ancien PDG de l’entreprise, a décidé de faire évoluer son offre en proposant un service directement accessible sur internet. C’est ainsi que le concept de SVOD est apparu à la fin des années 2000. En grandissant, l’entreprise a ensuite décidé de produire ses propres films et séries afin d’étayer son catalogue, et ainsi devenir le mastodonte qu’elle est aujourd’hui.

Désormais, la firme s’appuie sur d’autres secteurs. Tout d’abord celui du jeu vidéo dans lequel elle s’est lancée en 2021. Elle a inauguré son nouveau studio d’édition après avoir acquis plusieurs studios de développement et établi un partenariat avec Ubisoft. L’entreprise travaille sur un service de cloud gaming, mais préfère prendre son temps et ne pas faire les mêmes erreurs que Google avec Stadia.

Netflix a également pour ambition de devenir indépendant dans le domaine de la publicité. L’entreprise souhaiterait conserver ses revenus publicitaires en totalité, au lieu de les partager avec son partenaire privilégié, Microsoft. Enfin, au niveau des productions cinématographiques, la société s’est restructurée afin de produire moins de films originaux, mais de meilleure qualité. L’impact de l’ensemble de ces changements sur les revenus, le chiffre d’affaires et le nombre d’abonnés Netflix devrait se ressentir tout au long de l’année 2023.