Netflix a perdu 1 million d’utilisateurs en Espagne au premier trimestre 2023, après avoir introduit la fin du partage de mot de passe dans le pays. Le géant du streaming ...

Netflix a perdu 1 million d’utilisateurs en Espagne au premier trimestre 2023, après avoir introduit la fin du partage de mot de passe dans le pays. Le géant du streaming ne s’affole pas pour autant ; il s’attendait à voir son nombre d’usagers décliner après l’arrivée de cette nouvelle mesure.

5,99 euros supplémentaires pour partager son mot de passe

Selon Netflix, plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent un compte qu’elles ne paient pas, représentant un manque à gagner immense pour le service. S’il a longtemps fait du partage de mot de passe un argument de vente, le secteur du streaming a depuis beaucoup changé ; en plus du contexte économique difficile, Netflix doit faire face à une concurrence toujours plus accrue. La fin du partage de compte était donc inéluctable.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Début février, la plateforme a introduit un supplément mensuel de 5,99 euros pour les utilisateurs espagnols qui partagent leurs données de connexion avec une personne en dehors de leur foyer. L’entreprise explique qu’elle détecte le partage de mot de passe en surveillant les adresses IP, l’identification des appareils et l’activité des comptes afin de déterminer si un client est connecté à partir de sa résidence principale.

L’introduction de cette mesure est liée à une baisse du nombre d’utilisateurs de plus d’un million, dont les deux tiers utilisaient le mot de passe de quelqu’un d’autre, selon une étude de la firme d’analyse des marchés Kantar, citée par Bloomberg. Les résiliations d’abonnement au premier trimestre ont triplé par rapport à la période précédente. Sur l’ensemble des abonnés restants à Netflix en Espagne, un dixième a déclaré qu’il prévoyait de se désabonner au cours du deuxième trimestre.

Pas d’inquiétude chez Netflix

« Nous constatons une réaction d’annulation sur chaque marché lorsque nous annonçons la nouvelle », a commenté Netflix. La société s’attend à ce que la baisse soit momentanée avant que les utilisateurs qui n’ont pas payé ne commencent à s’inscrire pour leurs propres comptes. Elle cite l’exemple du Canada, où sa « base de membres payants est désormais plus importante qu’avant le lancement du partage payant ».

Ainsi, le service prévoit que son plan de fin de partage de mot de passe, couplé à son offre moins chère supportée par la publicité, permettent d’accélérer sa croissance au cours du second semestre 2023. En parallèle, l’entreprise a décidé de se restructurer pour produire moins, mais mieux.