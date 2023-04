Netflix a annoncé la restructuration de ses unités dédiées à la production de films. Objectif : sortir moins de films originaux, mais de meilleure qualité.

Netflix produisait à une cadence impressionnante, parfois au détriment de la qualité

Le secteur du streaming traverse une période difficile, après avoir connu une croissance exponentielle pendant la pandémie. Même ses acteurs les plus importants sont touchés ; Disney+ a par exemple annoncé en février dernier le licenciement de 7 000 personnes. Pour Netflix, la période de moins bien est survenue en 2022, poussant le service à procéder à plusieurs vagues de licenciement.

Si depuis, la plateforme a montré des signes plus positifs, elle continue de revoir son organisation pour être plus efficace et met l’accent sur la rentabilité. Depuis environ deux ans, Netflix sort un film par semaine, une cadence impressionnante afin de concurrencer les studios comme Paramount qui ont sorti leurs propres services de streaming et ont donc arrêté de lui licencier leur contenu.

Pourtant, seuls quelques-uns ont été récompensés, atteint une très forte audience ou eu un impact culturel similaire à certains des plus grands films à succès.

Deux divisions fusionnent, entraînant des licenciements

Ainsi, la division qui travaille sur les petits projets avec un budget de 30 millions de dollars ou moins, et celle qui produit des films de budget moyen coûtant entre 30 et 80 millions de dollars, vont fusionner. Cette restructuration, rapportée par le média Engadget, va entraîner le départ de plusieurs employés et de deux cadres notables. Lisa Nishimura, responsable des documentaires comme Tiger King et des films à petit budget, ainsi que le vice-président de l’unité film Ian Bricke, quittent l'entreprise après plus d'une décennie.

Avec cette réorganisation, Netflix va réduire le nombre de films qui vont sortir en 2023 afin de s'assurer que la division produise davantage de projets de haute qualité. À noter que l’entreprise dispose d'une autre division qui produit des métrages à haut budget ; pour l’heure, on ignore si elle est touchée par le remaniement.

Netflix multiplie les efforts pour rester le numéro 1 du streaming mondial. La plateforme a sorti une offre supportée par la publicité, mis fin au partage de mot de passe gratuit et même baissé le prix de son abonnement dans certains pays, dans l’optique d’attirer davantage d’utilisateurs.

Cette annonce intervient alors qu’Apple TV+ a révélé vouloir investir 1 milliard de dollars annuels pour produire des films destinés aux salles obscures. De même, Disney+ a récemment expliqué vouloir travailler sur moins de projets pour son service en misant sur la qualité.