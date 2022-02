C'est officiel : le service de streaming Paramount+ sera lancé en France d'ici la fin de l'année 2022. Les abonnés à Canal+, bénéficiant du pack Ciné Séries, auront accès à la plateforme de streaming dès son lancement.

Paramount+ disponible en France à la fin de l'année 2022

C'est une nouvelle offensive de ViacomCBS Networks International en France. Après le lancement il y a un an de Pluto TV en France, le média vient d'annoncer l'arrivée de sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement, Paramount+. Raffaele Annecchino, PDG de ViacomCBS Networks International, précise que « nous avons un accord de distribution avec Canal+ mais nous souhaitons intégrer tous les distributeurs français pour avoir la diffusion la plus large possible ». Le service est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans quelques pays d'Europe.

Paramount+ sera donc proposé aux cotés des chaînes Canal, (Canal+ Cinéma, Ciné+, mais aussi de Disney+ et de Netflix). L'accord prévoit que « le groupe français soit le seul acteur du marché en France à pouvoir intégrer Paramount+ dans ses offres commerciales ». Pour Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, « Paramount, c'est le studio le plus emblématique d'Hollywood et Paramount+ fait partie des plateformes incontournables du marché. Nous voulons nous associer avec celles qui gagneront la bataille car tout le monde ne gagnera pas. Et elles veulent s'associer à nous ».

Très fier d’annoncer notre nouveau partenariat stratégique avec @ViacomCBS qui va permettre à @canalplus d’être le principal distributeur en France de @paramountplus et de sécuriser son accès aux films Paramount et aux séries Showtime sur le long terme et sur + de 30 territoires — Maxime Saada (@maxsaada) February 15, 2022

Canal+ propose l'offre la plus complète du marché français

Évidemment, il ne sera pas obligatoire de passer par Canal+ pour accéder à Paramount+. La plateforme sera également disponible avec une formule d'abonnement classique, dont le montant n'a pas été encore communiqué par le studio hollywoodien. Le service de streaming a quelques arguments pour convaincre les téléspectateurs français. Sur Paramount+, sortira notamment la future série adaptée du jeu vidéo Halo, une série centrée sur le personnage de Knuckles bien connu des fans de Sonic ou encore The Offer, dérivée de la trilogie Le Parrain.

Pour le moment, Paramount+ reste tout de même très loin derrière le trio de leaders mondiaux constitué par Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Conformément à la nouvelle chronologie des médias, Canal+ profitera des films Paramount six mois après leur sortie en salles. Ce sera notamment le cas pour les Mission Impossible 7 et 8, Sonic 2. Avec ce nouveau partenariat, Canal+ frappe fort et propose désormais l'offre la plus complète du marché français. En effet, les abonnés à Canal+ Ciné Séries bénéficieront à terme d'un accès à Netflix, Disney+, StarzPlay et OCS et Paramount+.