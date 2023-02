Netflix vient d’annoncer la baisse du prix de son abonnement dans près de 30 pays. Malheureusement, la France n’en fait pas partie.

La plupart des pays occidentaux ne sont pas touchés

L’année 2022 a été compliquée pour Netflix qui a perdu des millions d’abonnés, mais a tout de même observé une amélioration sur les derniers mois. Afin de compenser, le service de streaming a lancé une nouvelle offre, moins onéreuse, et supportée par la publicité, et il cherche encore des moyens de générer davantage de revenus dans un contexte difficile pour tout le secteur du streaming.

À contre-courant, Netflix a décidé de baisser ses prix dans de nombreux pays, rapporte le Wall Street Journal, à l’instar de l’Égypte, le Yémen, la Jordanie, la Libye, l’Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, le Nicaragua, l’Équateur, le Venezuela, la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. Les États-Unis, le Canada et la majorité de l’Europe ne sont pas concernés. Le taux de la baisse varie d'un pays à l'autre, avec des réductions allant de 20 à 60 %,

Apple+, Paramount+, Disney+ ou encore Hulu ont, eux, récemment annoncé une augmentation du prix de leur abonnement. Il est fort probable que Netflix ait pris cette décision pour attirer davantage d’utilisateurs et se démarquer de ses concurrents, de plus en plus d’entre eux se lançant à l’étranger. « Nous savons que les membres n'ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement », admet une porte-parole de Netflix.

Des décisions critiquées de la part de Netflix

« Nous cherchons à servir plus de membres à travers le monde en essayant de fournir une valeur appropriée à ces différents points de prix, et nous faisons un bon travail en élargissant cette gamme. Il y a un tas de gens à travers le monde dans des pays où nous ne sommes pas profondément ancrés, et nous avons plus d'opportunités pour aller les attirer », affirmait le co-PDG de Netflix, Greg Peters, en janvier dernier.

Cette annonce intervient alors que Netflix est sous le feu des critiques de nombreux utilisateurs pour avoir mis fin au partage de mot de passe dans plusieurs pays, faisant payer plus aux abonnés qui partagent leur compte en dehors d’un même foyer. Netflix est le seul service à faire payer plus pour cela.

Ce n’est pas la première fois que le service de streaming baisse ses prix. En 2021, il a réduit le prix de l’abonnement en Inde de 18 %. Ce nouveau changement touche environ 10 millions de personnes à travers le monde.