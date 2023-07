Les effets bénéfiques de la fin du partage de compte commencent à se faire ressentir par Netflix, qui a vu son nombre d’abonnés augmenter à nouveau au second trimestre. Les ...

Les effets bénéfiques de la fin du partage de compte commencent à se faire ressentir par Netflix, qui a vu son nombre d’abonnés augmenter à nouveau au second trimestre. Les revenus du géant du streaming ont également grimpé durant cette période.

Des effets sur le long terme

C’était un pari risqué, mais Netflix était convaincue qu’il s’agissait de la bonne décision. Décriée par de nombreux utilisateurs, la fin du partage de mot de passe permet finalement à l’entreprise d’enregistrer de nouveaux abonnés. Introduite progressivement dans plusieurs pays depuis le début de l’année, cette mesure consiste à faire payer un supplément mensuel aux personnes partageant leur compte avec un proche en dehors de leur foyer.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Stratégie payante : au second trimestre, Netflix a gagné 5,9 millions de clients, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de 2022. L’entreprise s’attend à ce que les effets de sa nouvelle mesure se fassent vraiment ressentir sur le long terme.

« Ce n’est pas du jour au lendemain. En partie à cause des interventions qui sont appliquées progressivement, et en partie parce que certains emprunteurs ne s’inscriront pas immédiatement sur leur propre compte, mais le feront dans le mois, les trois mois, les six mois ou peut-être même plus tard, lorsque nous lancerons un titre qui les intéresse particulièrement », a précisé Greg Peters, co-PDG de Netflix, lors d’un appel avec ses investisseurs.

Durant la période avril-juin, le numéro 1 du streaming a vu ses revenus augmenter de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre les 8,19 milliards de dollars. Une hausse minime mais notable, compte tenu des importantes difficultés rencontrées par la société au cours de l’année 2022.

L’offre avec publicité devient la norme

Autre fait marquant, Netflix a décidé de remplacer son offre basique sans publicité aux États-Unis et au Royaume-Uni par l’abonnement moins cher avec annonces. Lancé fin 2022, ce dernier comptait 5 millions d’utilisateurs actifs au mois de mai, et représentait pour 25 % des nouveaux clients du service dans les zones où il était disponible.

Ainsi, l’offre de base à 9,99 dollars par mois n’est plus disponible pour les nouveaux membres ou ceux qui se réinscrivent dans les régions concernées. Les utilisateurs bénéficiant déjà de cette formule pourront néanmoins la conserver. Cette annonce témoigne des efforts fournis par Netflix pour rendre son abonnement avec publicité plus attractif, alors que l’entreprise promeut de plus en plus son offre auprès des annonceurs.

La firme prévoit un chiffre d’affaires de 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente, pour le troisième trimestre. Elle attribue cette croissance à l’augmentation du nombre moyen d’abonnements payants. En parallèle, le service de streaming, tout comme ses concurrents, doit se préparer aux répercussions de la grève actuellement menée par les scénaristes et acteurs à Hollywood.