Après avoir subi sa première baisse d'abonnés de son histoire lors du premier trimestre 2022, Netflix a de nouveau perdu un nombre record d'abonnés au deuxième trimestre. Toutefois, cette baisse est moindre par rapport aux estimations initiales, ce qui laisse envisager un rebond sur lequel la firme souhaite s'appuyer pour rassurer ses investisseurs qui ont peur de voir le service de streaming dégringoler.

Des résultats négatifs parsemés de lueurs d'espoir pour Netflix

La plateforme de SVOD a annoncé le 19 juillet 2022 avoir perdu 970 000 abonnés entre le premier et le deuxième trimestre 2022 alors qu'initialement, elle s'attendait à perdre près de deux millions d'abonnés. Néanmoins, malgré ces résultats un peu moins négatifs que prévu, Reed Hastings, le cofondateur de Netflix a affirmé qu'il n'est « pas évident de parler de succès quand on a perdu 1 million d'abonnés », dans une conférence téléphonique relayée par l'AFP.

Le service compte désormais 220,67 millions d'abonnés à travers le monde, dont plus de 10 millions en France, une barre symbolique qu'elle a dépassée au début du mois de juillet dans l'hexagone. Il a réalisé 1,44 milliard de dollars de bénéfices nets, un résultat meilleur que les prévisions faites initialement. L'annonce de ces résultats a rassuré le marché puisque l'action de Netflix a progressé de plus de 7 % après la clôture de la Bourse de New York.

Deux points noirs toutefois : son chiffre d'affaires plafonne à 7,97 milliards de dollars sur la période avril/juin 2022, un résultat inférieur aux attentes et que Netflix explique par un taux de change défavorable. La plateforme a également dû licencier plus de 400 employés, principalement aux États-Unis.

Comment Netflix va-t-il tenter de rebondir d'ici la fin de l'année ?

Pour le troisième trimestre 2022, Netflix prévoit de regagner un million d'abonnés et de revenir à 221,67 millions d'abonnés. Ce chiffre permettrait de revenir au niveau du premier trimestre 2022, mais pas à son seuil de la fin 2021. Pour réussir à inverser la tendance, la plateforme compte sur le succès de sa série Stranger Thinds dont la fin de la quatrième saison est sortie le 1er juillet 2022.

Netflix va aussi s'appuyer sur plusieurs nouveautés pour essayer de faire grandir son nombre d'abonnés. Elle va proposer une nouvelle option d'abonnement qui s'ajoutera aux trois options déjà disponibles. Un abonnement qui sera moins cher, mais qui proposera de la publicité entre et pendant le visionnage des contenus proposés par la plateforme.

De plus, la firme teste une nouvelle fonctionnalité payante visant à lutter contre le partage de comptes. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, les utilisateurs sud-américains devront désormais payer pour accéder à leur compte sur un téléviseur en dehors de leur résidence principale. Enfin, Netflix va investir dans le jeu vidéo et dans son développement dans la région Asie-Pacifique en proposant des séries et des films locaux.