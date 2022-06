Les jeux vidéo proposés par Netflix ont dépassé la barre des 13 millions de téléchargements. C’est ce que révèlent, le 16 juin, les données regroupées par Sensor Tower, une entreprise spécialisée dans l’économie des applications. Pour le moment, seuls 24 jeux composent le catalogue de la plateforme de streaming, mais Netflix ne compte pas s’arrêter là. Le géant de la vidéo à la demande prévoit de doubler ce nombre d’ici la fin de l’année.

Profiter de l’engouement autour de ses licences

Lancée en novembre 2021, l’offre jeu vidéo de Netflix séduit de nouvelles personnes chaque jour. Accessibles sans frais supplémentaires avec un abonnement à la plateforme, les jeux sont tous disponibles sur iOS et Android. Certains d’entre eux, comme Moonlighter ou Hextech Mayem peuvent néanmoins être achetés individuellement sur PC et consoles.

D’après Sensor Tower, les jeux de Netflix comptabilisent plus d’un million de téléchargements par mois avec un record établi à 2,3 millions de téléchargements en décembre 2021. Cela coïncide avec la sortie du deuxième jeu le plus populaire du leader du streaming : Asphalt Xtreme.

Pour attirer un large public, Netflix surfe sur l’engouement autour de ses licences. Les jeux vidéo tirés de Stranger Things tels que Stranger Things 1984 et Stranger Things 3: The Game font partie des titres les plus téléchargés avec 2 millions et 1,5 million de téléchargements. Par ailleurs, la sortie de la saison 4 de la série a fait s’envoler ces chiffres. Entre la semaine du 20 au 26 mai et celle du 27 mai au 2 juin, le nombre de personnes ayant installé ces jeux a augmenté respectivement de 162 % et 201 %.

Netflix n’hésite pas à investir

Afin d’agrandir et d’améliorer son offre, la plateforme SVOD a procédé à plusieurs rachats dans le secteur du jeu vidéo. Sa première acquisition, en septembre 2021, fut le studio de développement Night School, principalement connu pour son thriller Oxenfree. Ce dernier a été téléchargé plus de 2,1 millions de fois et a généré près d’1,8 million de dollars grâce aux microtransactions.

En mars 2022, Netflix s’est offert Next Games pour 65 millions d’euros. Un achat logique puisqu'il s’agit du studio derrière des jeux mobiles déjà liés aux franchises du géant. Parmi eux, un jeu de puzzle dans l’univers de Stranger Things, Stranger Things: Puzzle Tales, le RPG Blade Runner: Rogue, mais surtout le mastodonte The Walking Dead: Our World. Tout droit inspiré de la célèbre licence de zombies, ce jeu a enregistré 29,4 millions de téléchargements et engendré 128,4 millions de dollars de recettes. Une somme considérable pour un jeu mobile.

Avec l’émergence de solides concurrents en la présence de Disney+, HBO Max et Amazon Prime Vidéo, Netflix cherche à se démarquer en diversifiant ses services. Pour autant, si pour le moment les chiffres des jeux mobiles sont plutôt bons, rien ne garantit qu’ils suffiront à rattraper la crise que traverse l’entreprise. Lors des résultats de son premier trimestre 2022, elle rapportait une perte de 200 000 abonnés. Récemment, à cause du ralentissement de sa croissance, Netflix a été contrainte de remercier 150 de ses employés.