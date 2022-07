Malgré l’annonce d’un premier trimestre compliqué, Netflix continue de gagner en abonnés dans certaines régions du monde. C’est notamment le cas en France, où 3,3 millions de foyers supplémentaires se sont inscrits à la plateforme de streaming en deux ans.

Des chiffres en hausse en France

C’est Ted Sarandos, coprésident-directeur général de Netflix qui a révélé les chiffres lors d’un entretien avec le Journal Du Dimanche publié le 9 juillet. À la tête du géant de la SVOD, depuis deux ans, avec le fondateur Reed Hastings, il dévoile « un chiffre que nous n’avions plus dévoilé depuis 2020 ». L’entreprise californienne compte plus de 10 millions de foyers abonnés en France. Une hausse considérable, d’environ 50 % par rapport à 2020 où Netflix recensait 6,7 millions de ménages clients.

Pour Ted Sarandos, le nombre d’utilisateurs français pourrait être d’autant plus élevé. Un foyer abonné représente cinq profils et donc cinq clients potentiels. Médiamétrie dénombrait 14 millions d’usagers en France en 2020. Avec un même ratio de 50 %, Netflix posséderait près de 21 millions d’utilisateurs sur le territoire français en 2022.

Conquérir de nouveaux marchés

Si le marché français semble favorable à Netflix, le mastodonte de la vidéo à la demande a accusé une perte de 200 000 abonnés lors d’un premier trimestre 2022. Depuis le début de l’année, Netflix a licencié près de 450 employés. Il s’agit d’une première en plus de 10 ans. Ted Sarandos explique au JDD que « ce ralentissement est multifactoriel ». Il évoque « des difficultés d’approvisionnement et de logistique mondiale » et un déclin de la vente des téléviseurs connectés, des appareils intégrant directement les services de streaming. La guerre en Ukraine a également fortement impacté Netflix qui a perdu ses 700 000 abonnés situés en Russie du fait de son retrait du marché.

Pour compenser le ralentissement de sa croissance, Netflix espère rebondir en investissant en Asie-Pacifique (APAC). L’entreprise basée à Los Gatos va maintenir ses investissements dans des films et séries locales malgré une baisse générale de ses dépenses.

D’après Tony Zameczkowski, vice-président de Netflix chargé du développement commercial pour cette région, l’Asie offre « beaucoup d’opportunités ». Au cours du premier trimestre 2022, l’APAC a enregistré un gain d’1,1 million d’abonnés.

Pour autant, le géant du streaming devra faire face à des concurrents de tailles sur ce territoire. Amazon ainsi que Disney y sont déjà bien établis et se partagent le marché avec des acteurs locaux de poids. Notamment Viu, la plateforme de vidéo à la demande hongkongaise du milliardaire Richard Liu, a surpassé Netflix en nombre d’abonnés en Asie du Sud-Est en 2021.