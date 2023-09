Toute l’industrie des plateformes de streaming attendait cette annonce : Amazon, comme ses concurrents Disney+ et Netflix l’année dernière, va intégrer de la publicité dans ses offres Prime Video début ...

Toute l’industrie des plateformes de streaming attendait cette annonce : Amazon, comme ses concurrents Disney+ et Netflix l’année dernière, va intégrer de la publicité dans ses offres Prime Video début 2024. Si les consommateurs ne souhaitent pas voir d’annonces publicitaires, ils devront débourser 2,99 dollars supplémentaires chaque mois.

Amazon dit avoir besoin de la publicité pour investir

Dans un court communiqué, Amazon a précisé que les publicités seraient d’abord introduites aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024. Elles seront ensuite diffusées en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie plus tard dans l’année.

« Pour continuer à investir dans un contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités » s’est justifiée l’entreprise. Amazon affirme, tout de même, vouloir proposer moins de publicités que sur télévision classique, soit moins de 4 minutes aux États-Unis.

De la publicité sur toutes les grandes plateformes

L’année dernière, Netflix a été la première grande plateforme de streaming à lancer une offre publicitaire. Après une forte croissance pendant la pandémie, le géant a traversé une année 2022 difficile, perdant près de 1,2 million d’abonnés au premier semestre. En quête d’une nouvelle dynamique, l’entreprise a déployé un abonnement moins cher comprenant des publicités. Également dans une période économique compliquée, Disney+ a suivi le même plan en décembre 2022.

De son côté, Amazon a choisi une voie différente pour la stratégie tarifaire. L’entreprise affirme qu’elle n’a pas l’intention de modifier les prix actuels de ses abonnements Prime en 2024. Elle propose à ses membres de choisir de payer 2,99 euros supplémentaires par mois pour ne pas voir les passages commerciaux. Les abonnements Prime aux États-Unis coûtent 14,99 dollars par mois, ou 139 dollars par an. « Nous enverrons un e-mail aux membres Prime plusieurs semaines avant l’introduction des publicités dans Prime Video avec des informations sur la façon de s’inscrire à l’option sans publicité s’ils le souhaitent. » a souligné Amazon.

L’évolution des tarifs de Prime Video intervient au même moment où Amazon cherche à réduire au maximum ses coûts. En mars dernier, l’entreprise a licencié plus de 9000 personnes dans ses filiales Twitch et Amazon Web Service. Elle a également augmenté, le mois dernier, le montant minimum de la livraison gratuite pour les membres non-Prime à 35 dollars en Amérique du Nord et en Europe.