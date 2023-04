Alors qu’elle s’apprête à dévoiler son bilan trimestriel, Amazon continue de prendre des mesures pour réduire ses dépenses. De nouveaux licenciements vont avoir lieu, tandis que sa division Halo est ...

Alors qu’elle s’apprête à dévoiler son bilan trimestriel, Amazon continue de prendre des mesures pour réduire ses dépenses. De nouveaux licenciements vont avoir lieu, tandis que sa division Halo est officiellement abandonnée.

Clap de fin pour Halo

Le PDG du géant de l’e-commerce, Andy Jassy, a entamé il y a quelques mois une vaste campagne visant à rationaliser les dépenses de son entreprise. Il a par exemple gelé les recrutements, ralenti l’expansion de ses entrepôts et mis fin à certains projets, à l’image du service de santé en ligne Amazon Care.

La société a également décidé de mettre un terme à sa division Halo, spécialisée dans la santé et le bien-être, proposant deux trackers d’activité et un tracker de sommeil. Les trois produits commercialisés sous la marque ne seront bientôt plus disponibles à la vente, et une partie des équipes en charge de l’unité vont être remerciées. La fin officielle de Halo sera effective dès le 31 juin prochain.

« Récemment, Halo a été confronté à des vents contraires importants, notamment un segment de plus en plus encombré et un environnement économique incertain. Bien que nos clients apprécient de nombreux aspects de Halo, nous devons prioriser les ressources et maximiser les avantages pour les clients et la santé à long terme de l’entreprise », explique Melissa Cha, vice-présidente d’Amazon chargée de la maison intelligente et de la santé, dans un e-mail envoyé au média The Verge.

Le Halo Band, le Halo View et le Halo Rise n’ont jamais vraiment réussi à percer sur le marché des trackers. Le premier a été lancé en 2020, alors que des concurrents comme Fitbit, Apple et Samsung avaient déjà ajouté des fonctions d’électrocardiogramme et de fibrillation auriculaire à leurs montres ou bracelets connectés. Les trois appareils cesseront de fonctionner le 1er août.

Des départs chez AWS

En parallèle, Amazon a commencé à licencier certains employés de sa division de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), ainsi que des ressources humaines. Ces départs s’inscrivent dans le cadre des suppressions d’emplois concernant 9 000 salariés, venant s’ajouter aux 18 000 remerciements annoncés fin 2022. Il y a quelques semaines, c’était la division gaming de la société qui était affectée par ces mesures.

Après avoir connu une immense croissance pendant la période de pandémie, AWS connaît un ralentissement depuis quelques mois, notamment en raison du contexte économique qui entraîne ses clients à réduire leurs dépenses. « Compte tenu de cette croissance rapide, ainsi que du climat commercial et macroéconomique général, il est essentiel que nous nous concentrions sur l’identification et l’affectation de nos ressources à nos priorités absolues, les choses qui comptent le plus pour les clients et qui feront avancer notre entreprise », a écrit Adam Selipsky, chef d’AWS, dans une note destinée à ses employés.

Dans sa lettre annuelle envoyée aux investisseurs, Andy Jassy mettait justement en avant la « rationalisation des dépenses » mise en œuvre par Amazon, affirmant qu’elle porterait ses fruits sur le long terme.